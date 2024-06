Fußball-EM: Rumänisches Nationalteam stellt sich in Würzburg vor

Bei einem öffentlichen Training hat sich die rumänische Fußballnationalmannschaft den Würzburgerinnen und Würzburgern vorgestellt. Während der Europameisterschaft haben die Rumänen in Würzburg ihr Quartier bezogen. Die Mannschaft war am Montag in der Domstadt angekommen. Zu dem Training im Stadion am Dallenberg waren vorab etwa 2.000 kostenlose Eintrittskarten vergeben worden.

Rumänisches Team hält sich bedeckt

Im Anschluss an ihre erste Trainingseinheit hat sich die rumänische Mannschaft ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. Ansonsten trainieren die Rumänen hinter verschlossenen Türen, öffentliche Auftritte in der Stadt sind nicht vorgesehen. Würzburg ist während der Fußball Europameisterschaft das offizielle "Team Base Camp" der rumänischen Nationalmannschaft.

Die Trainingseinheiten absolviert das Team im Stadion der Würzburger Kickers am Dallenberg, als Unterkunft hat die Delegation für den gesamten Turnierverlauf ein komplettes Hotel am Würzburger Hubland gebucht. Am Montag, den 17. Juni bestreiten die Rumänen ihr Auftaktspiel gegen die Ukraine.