Fürther Amalie-Nathan-Haus: Bayern will Kinderschutz neu denken

In Strafverfahren wegen sexuellen Missbrauchs oder Kindeswohlgefährdung sind die Opfer, die Kinder und Jugendlichen, die wichtigsten Zeugen. Trotz ihrer belastenden Erfahrungen können die Gerichte nicht auf ihre Aussage verzichten. Auch eine gründliche medizinische Untersuchung ist oft nötig. Für beides bietet das neue Amalie-Nathan-Haus des Klinikums Fürth Raum und stellt zugleich das Wohl des Kindes in den Mittelpunkt. Der transprofessionelle Ansatz sei beispielgebend, heißt es – nach Angaben der finanzierenden Stiftung Kinderförderung von Playmobil wird er erstmals in Deutschland umgesetzt.

"In Fürth wollen wir sehr bewusst versuchen, den Kinderschutz neu zu denken." Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU)

Bisher: Aussage misshandelter Kinder im Gericht

Zum Schutz von Kindern, die von Gewalt oder Missbrauch betroffen sind, ist schon jetzt eine audiovisuelle Zeugenaussage – sprich eine Videoaufzeichnung – vor Gericht zugelassen. Dabei ist nur das Kind mit dem Richter oder der Richterin in einem Raum, wenn nötig, ist ein Dolmetscher dabei. Staatsanwaltschaft und Verteidigung stellen ihre Fragen via Tablet oder Funkverbindung. Die Videoaufzeichnung samt Fragen oder Chatverlauf ist in der Gerichtsverhandlung als Beweismittel zugelassen.

Für ihre Aussage müssen die Kinder bislang ins Gerichtsgebäude kommen – im Bezirk des Oberlandesgerichts Nürnberg also entweder in die jeweiligen Amtsgerichte oder in den Justizpalast an der Fürther Straße in Nürnberg. Sie werden dort befragt, wo auch erwachsene Zeugen befragt werden – eine einschüchternde Atmosphäre.

Neu: Befragung von Kindern im Kinderschutzhaus

Im neu eröffneten Amalie-Nathan-Haus des Klinikums Fürth ist das anders. Hier können die Kinder ihre Aussage in einer freundlichen, kindgerechten Umgebung machen. Auch ärztliche Untersuchungen sind hier ohne Zeitdruck möglich. Ziel ist, dass sich die Kinder zu jedem Zeitpunkt wohl und sicher fühlen. Klinikum, Jugendämter, Polizei und Justiz haben das Kinderschutzhaus gemeinsam geplant und wollen sich vor Ort auch regelmäßig treffen und austauschen. Finanziert wird der Betrieb für fünf Jahre von der Stiftung Kinderförderung von Playmobil.

Das bietet das Amalie-Nathan-Haus

Heller, freundlicher Aufenthaltsraum für Kinder mit Rückzugsmöglichkeit (Kinderspielhaus)

Arztzimmer mit schützender Wand vor dem Untersuchungsbereich

Schallgeschütztes Zimmer für audiovisuelle Vernehmungen

Davon abgetrennter Raum für den Angeklagten und andere Verfahrensbeteiligte

Besprechungs- und Kennenlernraum mit Kinderspielecke

Enger Austausch von Medizinern, Polizei, Justiz und Jugendämtern

Am Klinikum Fürth: Etwa ein misshandeltes Kind pro Woche

Initiator und Motor für das Amalie-Nathan-Haus war der Unfallchirurg und Kinderschutzmediziner Dr. Florian Trini, Oberarzt am Klinikum Fürth. In seinem Alltag sieht er immer wieder Kinder mit verdächtigen Verletzungen, die nicht zum geschilderten Unfallgeschehen passen oder Kinder, die Zeichen von Vernachlässigung aufweisen. Etwa 50 seien das durchschnittlich pro Jahr, etwa ein Kind pro Woche. In Fürth allein seien es rund 70 Kinder pro Jahr. Nicht in jedem Fall seien Misshandlungen oder Missbrauch die Ursache, aber doch in vielen.

"Wir müssen die Täter finden und die Täter verurteilen – das war so für mich der erste Aspekt, als ich angefangen habe mit dem Kinderschutz, weil mir die Kinder leidgetan haben. Je länger ich jetzt drin bin, desto mehr denke ich: Es ist wichtig, dass wir das Kind in den Fokus stellen, schauen, dass es dem Kind gut geht und fragen, was wir für das Kind tun können." Kinderschutzmediziner Dr. Florian Trini

Ampel legte Gesetzentwurf zum Kinderschutz vor

Mit einem neuen Gesetz sollen Kinder und Jugendliche auch in ganz Deutschland besser vor sexualisierter Gewalt geschützt werden. Im Juni legte die Bundesregierung einen Entwurf vor, der vom Kabinett verabschiedet wurde. Das Gesetz muss allerdings noch von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. Ob das noch vor der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 passiert, ist offen.