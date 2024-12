Für Kinderrechte: Bayerische Bistümer entsenden Sternsinger

"Christus mansionem benedicat", Gott segne dieses Haus – dieser Spruch wird in diesen Tagen an viele Eingangstüren in Bayern geschrieben. Denn: Die Sternsinger und Sternsingerinnnen sind seit Tagen wieder unterwegs, verteilen den Segen Gottes und sammeln Spenden für Kinder in Not. Ganz offiziell aber wurden sie in den meisten bayerischen Bistümern erst heute ausgesandt.

Sternsinger sammelten in Bayern zuletzt 13 Millionen Euro

Mehr als drei Millionen Euro, so viel kamen bei der letzten Sternsingeraktion allein in der Erzdiözese München und Freising zusammen. Bayernweit waren es mehr als 13 Millionen Euro und deutschlandweit waren es knapp 46 Millionen Euro.

Damit es dieses Jahr ähnlich erfolgreich wird, klopfen zahlreiche Sternsinger schon seit Tagen an die Türen der Menschen. Die Aktion steht heuer unter dem Motto "Erhebt Eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte".

Kreative und frustrationstolerante Sternsinger aus Hörlkofen

Auch die dreizehnjährige Anna aus Hörlkofen im Landkreis Erding ist wieder mit dabei. Verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar ziehen sie und ihre Sternsingergruppe von Haus zu Haus und sammeln Spenden. Dabei werden sie auch gerne mal kreativ, erzählt Anna. Denn immer wieder passierten auch kuriose Sachen. "Bei der einen, die war nicht daheim und dann sind sie im Auto an uns vorbeigekommen und dann haben wir ins Auto reingesungen. Das war eigentlich auch ganz lustig."

Doch manchmal müssen Sternsinger auch ein dickes Fell haben, erklärt die fünfzehnjährige Lisa, die gerade neben ihr steht. Zum Beispiel, wenn mal wieder keiner die Tür aufmache und in der Sternsingergruppe auch jüngere Kinder dabei seien. "Die sind dann immer sehr enttäuscht. Dann muss man sie wieder motivieren. Oder wenn Leute einem einfach die Tür zuknallen." Das sei dann einfach nicht so ganz toll.

Kardinal Marx gibt Sternsingern motivierende Worte mit auf den Weg

Davon lässt sich die achtköpfige Gruppe aus Hörlkofen aber nicht abschrecken. Da ist es gut, dass der Münchner Kardinal Reinhard Marx in der Münchner Jugendkirche "Vom guten Hirten" anlässlich der offiziellen Aussendung den Kindern und Jugendlichen auch noch motivierende Worte mitgibt. "Ihr habt eine Botschaft! Wenn ihr durch die Häuser geht, für die Kinderrechte. Dafür, dass Kinder ernst genommen werden. Dafür, dass das endlich endet mit dem Krieg, mit der Gewalt im Gaza-Streifen und in der Ukraine."

Sternsinger auch in Regensburg und Passau ausgesandt

Auch in anderen bayerischen Bistümern wurden die Sternsinger heute offiziell ausgesandt, unter anderem in Bamberg, Eichstätt und Augsburg. Aber auch in Regensburg und Passau.

Im Gewand, aber ungeschminkt, wurden die Sternsinger in Passau von Bischof Stephan Oster auf ihren Weg geschickt. Davor waren sie von der Kirche St. Nikola durch die Fußgängerzone zum Dom gezogen. In der Diözese Regensburg versammelten sich die Kinder in der Wittelsbacher Mittelschule in Kelheim und gingen dann zur Kirche St. Pius, wo sie Bischof Rudolf Voderholzer trafen. In den nächsten Wochen werden die Kinder dann in Städten und Gemeinden wieder von Haus zu Haus ziehen und um Spenden bitten. Allein im Bistum Regensburg sind dabei im ablaufenden Jahr mehr als 1,8 Millionen Euro gesammelt worden.

Mit den Spenden, die die Kinder und Jugendliche rund um den Dreikönigstag sammeln, werden Hilfsprojekte für Kinder weltweit unterstützt. Ein besonderer Fokus liegt dieses Jahr auf Projekten in Kenia und Kolumbien. Insgesamt sind in Bayern momentan mehr als 3.500 Gruppen unterwegs.