Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Home Icon > Bundesweite Sternsingeraktion in Kempten eröffnet

Bundesweite Sternsingeraktion in Kempten eröffnet

Schon zum 66. Mal wurde die Aktion Dreikönigssingen eröffnet. Hunderte Sternsingerinnen und Sternsinger sind dafür am Freitag in die Basilika St. Lorenz nach Kempten gekommen, unter dem Motto "Gemeinsam für unsere Erde - in Amazonien und weltweit".