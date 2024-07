Fünfjähriger fällt in Teich - Vater rettet ihm das Leben

Im Kurpark von Bad Kötzting ist am Dienstagmittag ein fünf Jahre alter Junge während eines Familienbesuchs auf einem Spielplatz in einen Teich gefallen. Die Eltern retteten ihm das Leben.

Mutter bemerkt Fehlen des Buben

Nach Angaben der Polizei macht die Familie aus Niedersachsen gerade Urlaub in Bad Kötzting. Bei einem gemeinsamen Besuch auf dem Spielplatz bemerkte die Mutter plötzlich, dass eines ihrer Kinder fehlte. Sie sah den Fünfjährigen daraufhin leblos im Teich treiben. Umgehend holte sie ihn aus dem Wasser, der Vater übernahm die Reanimation.

Fünfjähriger im Krankenhaus

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes war der Junge bereits wieder bei Bewusstsein und außer Lebensgefahr, so die Polizei. Er wurde allerdings zur Untersuchung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Regensburg geflogen.

Experten raten: Kinder in Wassernähe nicht unbeaufsichtigt lassen

Dass Eltern ihre Kinder aus den Augen verlieren, kommt immer mal wieder vor. Gerade, wenn sich Wasser in der Nähe befindet und Kinder noch nicht schwimmen können, besteht aber eine besondere Gefahr. Ganz kleine Kinder können sogar in Pfützen, Plantschbecken oder in der Badewanne ertrinken, wenn sie hineinfallen und mit ihrem verhältnismäßig schweren Kopf unter Wasser geraten. Außerdem gehen sie oft still unter, schreien also nicht. Das bestätigen auch Ärzte.

Der Grund: Sie halten im Reflex die Luft an, wenn das Gesicht im Wasser ist, schreien nicht, und bewegen sich oft nicht. Damit machen sie nicht auf sich aufmerksam. Es wird deshalb empfohlen, dass sich Erwachsene, die mit kleinen Kindern in Wassernähe unterwegs sind, genau absprechen, sodass immer jemand die Kinder im Blick hat.