Früheres Kaufhof-Gebäude in Regensburg hat neuen Eigentümer

Das ehemalige Kaufhof-Gebäude in der Regensburger Innenstadt hat den Besitzer gewechselt. Das berichtet die "Immobilien Zeitung" mit Bezug auf eine Mitteilung der Kaufhof Regensburg GmbH, die ihren Sitz in Leverkusen hat.

Stadt bestätigt Verkauf der Immobilie

Demnach übernimmt ein sogenanntes Multi Family Office die Immobilie für eine internationale Investorengruppe. Bei einem Multi Family Office handelt es sich in der Regel um eine Finanzverwaltung für mehrere vermögende Familien.

Die Stadt Regensburg hat einen Verkauf der Immobilie auf BR-Anfrage bestätigt. "Der Stadt Regensburg wurde ein Verkauf des Galeria Kaufhof Gebäudes erst kürzlich - ohne vorherige Ankündigungen - formell seitens des beurkundenden Notariats angezeigt", so eine Sprecherin der Stadt. Aus Gründen der Vertraulichkeit und des Datenschutzes werde man dazu keine näheren Auskünfte geben.

Neue Investorengruppe noch unbekannt

Welche internationale Investorengruppe das Gebäude gekauft hat, bleibt zunächst offen. Bislang waren die Eigentumsstrukturen hinter der Immobilie undurchsichtig und offenbar weitverzweigt.

Auch das jetzige Vorgehen wirkt fraglich. So wird in dem Schreiben an die "Immobilien Zeitung" nur ein Sprecher der Investorengruppe genannt, nicht aber der Name der Investorengruppe selbst. In der Mitteilung heißt es, dass die neuen Eigentümer planen, das Gebäude am Regensburger Neupfarrplatz vor allem auf kulturelle Bedürfnisse ausrichten zu wollen. Weiter wird angekündigt, dass mit einem Wiederbetrieb frühestens ab Anfang 2026 zu rechnen ist.

Gebäude im Interesse der Stadt weiterentwickeln

Regensburgs Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) bekräftigt laut der Stadtsprecherin, das Gebäude auch gemeinsam mit neuen Ansprechpartnern im Interesse der Altstadt weiterentwickeln zu wollen. Die Stadt sei sich bewusst, dass eine nachhaltige Entwicklung der Immobilie einen langen Atem und auch viele private Anstrengungen erfordere.

Die Kaufhof-Filiale war im August in der Immobilie in der Regensburger Altstadt geschlossen worden. Seitdem steht das rund 20.000 Quadratmeter große Gebäude leer.