Auch in Bayern: Diese Galeria-Filialen schließen wie geplant

Auch in Bayern ist für zwei Filialen jetzt Schluss: Die Warenhauskette Galeria schließt wie geplant neun ihrer Filialen, darunter die Häuser in Augsburg und Regensburg. Was Beschäftigte und Kunden nun erwartet.

Von BR24 Redaktion