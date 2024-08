Kaufhof in Regensburger Innenstadt sperrt für immer zu

Die Filiale der Kaufhauskette Galeria-Kaufhof am Regensburger Neupfarrplatz ist endgültig geschlossen. Das Aus des Kaufhauses in der Regensburger Innenstadt stand bereits länger fest. Am heutigen Montag sind die letzten Artikel über die Kassentische gegangen – einen Tag vor dem ursprünglich anvisierten letzten Verkaufstags.

"Time to say goodbye" über Kaufhaus-Lautsprecher

Am letzten Tag waren nur noch wenige Restposten, etwa Schreibwaren oder Ringe zu bekommen. Bereits am frühen Nachmittag schlossen sich dann die Türen für immer. Kurz zuvor wurde über die Lautsprecheranlage noch das Lied "Time to say goodbye" abgespielt.

Zum Abschied haben die Mitarbeiter Plakate an die Glastüren gehängt, darauf steht: "Wir sagen Danke, Regensburg Neupfarrplatz. Wir verabschieden uns von treuen Kund:innen und tollen Kolleg:innen."

Zukunft des Gebäudes am Neupfarrplatz weiter ungewiss

Betroffen von der Schließung sind etwa 30 Angestellte und 40 Aushilfen, die zuletzt noch in der Filiale tätig waren. Nach dem Aus für das Kaufhaus mit rund 20.000 Quadratmeter Gesamtfläche befürchten Einzelhandelsverbände einen jahrelangen Leerstand mitten in der Regensburger Alt-Stadt. Wie es jetzt mit dem Gebäude weitergeht, ist derzeit noch unklar.