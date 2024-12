Flüchtlinge in Bad Griesbach: Überforderung oder Vorurteil?

Die 13 Jahre alte Polina schnürt ihre Sneaker, schlüpft in ihre Winterjacke und geht los: von der Flüchtlingsunterkunft zur Mittelschule. Hier bekommt sie in einer eigenen Klasse Deutsch-Unterricht. "Mir geht es sehr viel besser, seitdem ich in der Schule bin", sagt sie. Das ist erst seit kurzem der Fall. Denn Bad Griesbachs Bürgermeister Jürgen Fundke (Überörtliche Wählergemeinschaft, ÜW) hatte verhindert, dass Polina und rund 30 weitere Kriegsflüchtlinge ihren Wohnsitz in der Kurstadt anmelden konnten. Fundke ist der Meinung, es seien zu viele ukrainische Geflüchtete in der Stadt. Wegen seines Verhaltens ermittelt die Landesanwaltschaft Bayern gegen ihn.

Bürgermeister: Kein Platz in Schulen und Kindergärten

Erst nachdem der Zweite Bürgermeister die Anmeldung der Geflüchteten veranlasst hatte, konnte Polina in die Schule starten. "Seitdem läuft es gut. Meine Lehrerin ist toll, und ich fühle mich in der Klasse akzeptiert", erzählt sie. Dass es in der Schule gut läuft, hatte Bürgermeister Fundke bezweifelt. Im Oktober sagte er im BR-Interview: "Ich bringe die Kinder nicht unter. Meine Schulen und Kindergärten platzen auseinander."