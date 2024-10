Feinde wurden Freunde – Luftangriff auf Schweinfurt jährt sich

Rob Klint und Michael Schäfer stehen am einstigen Spitalseebunker in Schweinfurt vor dem Denkmal, das an die Opfer der Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg auf die Kugellagerstadt erinnert. Rob Klints Vater Bud war Pilot eines B17 Bombers. Michael Schäfers Vater Georg versuchte als junger Flakhelfer, die Flugzeuge vom Himmel zu holen. Auf die Frage, was er beim Anblick des Denkmals empfindet, sagt er: "Ich denke, dieses Denkmal steht für Hoffnung, wir können aufeinander wieder zugehen. Es ist ein großartiges Denkmal!".

"Black Thursday" in der US-Luftwaffen-Geschichte

Der 14. Oktober 1943 ging als "Black Thursday", also schwarzer Donnerstag, in die US-Luftwaffengeschichte ein. Von 291 Bombern wurden 60 abgeschossen – von der deutschen Flugabwehrkanonen - kurz "Flak" - oder von deutschen Kampfflugzeugen.

448 US-Piloten und Besatzungsmitglieder konnten aus ihren Maschinen abspringen und sich an Fallschirmen retten. Sie gingen kurz danach in deutsche Kriegsgefangenschaft. 159 US-Piloten und Besatzungsmitglieder starben während des Angriffs oder später in Internierungslagern.

Zufall bringt Menschen zusammen

Die Überlebenden versuchten ihre Traumata und ihre Trauer um Freunde und Kameraden gemeinsam zu verarbeiten. Sie gründeten eigene Organisationen. Eine hieß "Second Schweinfurt Memorial Association".

Als sich diese Gruppe vor Jahrzehnten in einem Hotel in New Orleans traf und vor dem Hotel ein Hinweisschild aufstellte, ging ein einstiger Schweinfurter Flakhelfer zufällig an dem Hotel vorbei. "Schweinfurt" auf dem Hinweisschild machte ihn neugierig. Er ging in das Hotel und fragte nach. Hier bekam er den Kontakt zu Bud Klint. Und dessen Telefonnummer gab er in Schweinfurt an Georg Schäfer weiter.

Telefonat über den großen Teich

Bei den Luftangriffen auf Schweinfurt sind hunderte Menschen am Boden gestorben. Das hat tiefe seelische Verletzungen hinterlassen. Georg Schäfer wollte auch seine Erlebnisse verarbeiten. Als 15- und 16-jähriger Schüler war er in den Stellungen und bekam hautnah mit, wenn Bomber abgeschossen wurden und sich die Besatzungen an Fallschirmen zu retten versuchten.