Existenz bedroht wegen Straßensanierung?

Landtagsvizepräsident Hold: "Ärger mehr als nachvollziehbar"

Landtagsvizepräsident Alexander Hold, Freie Wähler, hört immer wieder von solchen Fällen. Er hat sich damals für das neue Gesetz zur Entlastung der Anwohner beim Straßenbau eingesetzt. "Der Ärger ist mehr als nachvollziehbar, wenn man nach Jahrzehnten zur Kasse gebeten wird", sagt er im Interview mit dem BR-Politikmagazin Kontrovers.

Kommunen in der Verantwortung

Nach Ansicht des Juristen handelt es sich bei dem Problem aber nicht etwa um eine Gesetzeslücke. Vielmehr sieht er die Verantwortung bei den Kommunen: Diese müssten solche Straßen schneller fertigstellen und abrechnen. "Wir haben immer wieder die Problematik, dass Gemeinden das über Jahrzehnte nicht abrechnen. Natürlich gibt es dann später Ärger, zumal das dann natürlich nach Jahrzehnten alles viel teurer ist." Das Prinzip jedoch sei richtig: Wer zu seinem Grundstück eine Straße bekommt und dort ein Haus bauen darf, müsse sich an den Erschließungskosten beteiligen.

Balzhausen ist kein Einzelfall: Weitere Straßen in Bayern betroffen

Recherchen des Bayerischen Rundfunks zeigen: Was im schwäbischen Balzhausen passiert, ist kein Einzelfall. In Vaterstetten bei München etwa spielt sich ein ähnliches Szenario ab. Dort wurde die Andreas-Herz-Straße kürzlich instand gesetzt – und auch diese wurde in diesem Zuge von den Behörden als Provisorium deklariert. Die Straße existiert zwar seit den 60er-Jahren, doch die Beleuchtung und Entwässerung wurden nie vollständig errichtet. 450.000 Euro werden nun auf die Grundstückseigentümer der Andreas-Herz-Straße umgelegt. Mindestens fünf Straßen hat die Verwaltung im Gemeindegebiet identifiziert, die ebenfalls als Provisorien zu betrachten sind.

Gemeinderäte hatten vorab kostenlose Sanierungen beschlossen

Was Vaterstetten und Balzhausen gemeinsam haben: In beiden Fällen hatten die Gemeinderäte vorab beschlossen, dass die Anwohner durch die Baumaßnahmen nicht finanziell belastet würden. Und in beiden Fällen kam es anders. Für die Gemeinden heißt es in Zukunft: Sie müssen für jede Straße die frühere Bauplanung überprüfen.

Anwohner der Sudetenstraße in Balzhausen wollen klagen

Die Hausbesitzer der Sudetenstraße in Balzhausen haben bereits hohe Summen an die Gemeinde überwiesen, einer von ihnen fürchtet sogar, sein Haus verkaufen zu müssen. Doch jetzt wollen sich die Anwohner wehren. "Ich werde klagen, weil ich denke, ich möchte mein Recht haben", sagt Petra Hörmann.