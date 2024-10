Welthundetag: Acht überraschende Fakten über Hunde

Der besondere Schlafstil der Hunde

Während wir Menschen etwa ein Viertel unseres Schlafs in der Traumphase (REM-Phase) verbringen, sind es bei Hunden lediglich etwa 10 Prozent. Dafür schlafen Hunde insgesamt länger – im Durchschnitt zwischen 12 und 14 Stunden am Tag. Welpen und ältere Hunde brauchen sogar noch mehr Ruhe. Der Grund dafür ist einfach: Hunde haben keinen starren Schlafrhythmus wie wir Menschen. Sie schlafen, wann immer sie müde sind und eine Pause benötigen.

Die Traumwelt der Hunde

Wer einen Hund beim Schlafen beobachtet hat, kennt die zuckenden Beine und das leise Bellen, das manchmal in der Tiefschlafphase auftritt. Hunde träumen tatsächlich, ähnlich wie wir Menschen. Forscher gehen davon aus, dass sie im Schlaf ihre Erlebnisse des Tages verarbeiten. Welpen und ältere Hunde träumen übrigens häufiger als erwachsene Hunde.

Hunde und ihr erstaunliches Zeitgefühl

Hunde scheinen genau zu wissen, wann es Zeit ist, spazieren zu gehen oder wann ihr Besitzer nach Hause kommt. Sie orientieren sich dabei an festen Abläufen und Veränderungen in ihrer Umgebung. Auch Gerüche, die mit der Zeit schwächer werden, können ihnen helfen abzuschätzen, wie lange ihr Mensch schon fort ist. Zudem reagieren Hunde auf regelmäßige Geräusche, wie das Klingeln eines Weckers oder das Geräusch des Autos, das in die Einfahrt fährt.