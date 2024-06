Europa: Oberpfälzer Tempel Museum wird Wahllokal

Etsdorf liegt direkt an der Europastraße E50, die über 5000 Kilometer vom Atlantik im Westen bis zum Kaspischen Meer im Osten verläuft. Sie führt durch Frankreich, Deutschland, Tschechien, die Slowakei, die Ukraine bis in die russische Teilrepublik Dagestan. Zudem führt in der Nähe von Etsdorf der mittelalterliche Handelsweg, die Via Carolina und heutige Autobahn 6 vorbei, die Paris mit Prag verbindet.

Glyptothek als Denkmal für Europas Bürger geplant

Und dann soll bald noch ein ganz besonderes Baukunstwerk entstehen: Nach der Ruhmeshalle in München für bayerische Persönlichkeiten und der Walhalla in Regensburg für deutschsprachige Persönlichkeiten folgt nun das transnationale Denkmal GLYPTOTHEK Etsdorf, ein gesamteuropäisches Denkmal für die Bürger Europas. So kündigt es Künstler Wilhelm Koch an. Im Herbst beginnen die Bauarbeiten für diesen "grünen Europa-Tempel" bei Etsdorf. Sie ist ein bürgerschaftlich initiiertes Gemeinschaftsprojekt als Symbol für 2500 Jahre Demokratie und für den Europäischen Gedanken. Das Baukunstwerk soll in Form eines Hains aus 47 Säuleneichen entstehen, stellvertretend für die 47 Länder des Kontinents. Nach Angaben der "Stiftung Glyptothek Etsdorf Oberpfalz" soll das Projekt Bezug nehmen zum Aphaia-Tempel auf der Insel Aigina, zur Glyptothek München, zur Ruhmeshalle in München und zur Walhalla.