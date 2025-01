Erste Annullierungen: Flughäfen erwarten Probleme durch Eis

Die Flughäfen in Frankfurt und München stellen sich auf das bevorstehende Winterwetter mit Schnee und Glatteis ein. Einige Flüge, die am Sonntagmorgen vom Münchner Flughafen starten sollten, wurden laut der Website des Flughafens bereits annulliert, darunter vor allem Flüge innerhalb Deutschlands sowie nach Österreich und in die Schweiz.

Fluggesellschaften entscheiden über Annullierungen

Am Münchner Flughafen sei man auf die vom Deutschen Wetterdienst vorhergesagten Schneefälle vorbereitet. Dennoch könne es, je nach Wetterlage, zu starken Verspätungen kommen, sagte ein Flughafensprecher dem BR am Samstag. Falls die Verspätungen zu groß würden, müsse man auch weitere Flüge streichen. Ob Flüge annulliert werden, entscheiden die Fluggesellschaften. Deshalb sollten sich Fluggäste bei den Airlines informieren, ob und wann ihr Flug startet. Zudem sollten Flugreisende längere Anfahrtszeiten und Wartezeiten am Flughafen einplanen, so der Sprecher.

Schneeräumen, Enteisen – und dann noch die Sicht

Die Schneefälle könnten drei Faktoren am Flughafen beeinflussen, wodurch es zu Verzögerungen kommen kann: zunächst die Landebahnen. Denn wenn der Schneefall anhält, räumt der Flughafen die Start- und Landebahnen wechselseitig, sodass jeweils auf einer Bahn geräumt und auf einer gestartet oder gelandet werden kann - also nur die Hälfte der Kapazität bereitsteht. Des Weiteren müssten Flugzeuge zum Teil vor dem Start enteist werden. Zuletzt beeinflusst die Wetterlage die Sicht der Piloten und des Flughafenpersonals, weshalb die Abstände zwischen den Starts und Landungen vergrößert werden müssten.

Der Flughafen München sieht sich jedoch bestens auf das Winterwetter vorbereitet: Seit Oktober steht der Winterdienst mit 184 Fahrzeugen und 200 Mitarbeitern pro Schicht bereit.

Auch Deutschlands größter Flughafen erwartet Probleme

Der größte deutsche Flughafen in Frankfurt warnte ebenfalls bereits vorab vor Annullierungen. Besonders am Vormittag könne es dazu kommen, teilte der Flughafenbetreiber Fraport auf seiner Webseite mit. Fluggäste werden gebeten, mehr Zeit für die Anreise zum Flughafen einzuplanen und sich vorab über den Status ihrer Flüge zu informieren.

Zu wie vielen Ausfällen es komme, sei noch unklar, sagte ein Sprecher. Das hänge von den tatsächlichen Witterungsbedingungen am Sonntag ab.

Auch Ausfälle andernorts haben Auswirkungen auf den Flugplan

Von beiden Flughäfen heißt es: Passagiere sollten beachten, dass auch an anderen Flughäfen Auswirkungen des Winterwetters geben könne. So könne es etwa zum Ausfall von Anschlussflügen kommen - oder dazu, dass eine Maschine ihren Startflughafen anderswo gar nicht erst verlassen könne.