Flugzeugunglück in Südkorea: Retter gehen von 179 Toten aus

Dutzende Rettungskräfte sind am Unglücksort im Einsatz. Parallel dazu laufen die Ermittlungen zur Unglücksursache. Alle weiteren Flüge von und nach Muan wurden vorerst gestrichen.

Vogelschlag mögliche Unglücksursache

Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Boeing 737 beim Landeanflug offenbar in einen Vogelschwarm geraten, was zu einer Fehlfunktion des Fahrwerks führte. Mehrere Augenzeugen am Boden berichteten Yonhap zufolge, Feuer an einer der Turbinen gesehen und mehrere Knallgeräusche gehört zu haben. Die Piloten hätten daraufhin eine Bruchlandung gewagt, berichtet Yonhap unter Berufung auf die Behörden. Allerdings schafften sie es offensichtlich nicht, die Geschwindigkeit der mit dem Rumpf aufsetzenden Maschine ausreichend zu reduzieren, bevor das Ende der Landebahn erreicht war.

Aus der Ferne aufgenommene Bilder zeigten zunächst riesige dunkle Rauchschwaden über dem Unglücksort. Auf später veröffentlichten Fotos waren dann brennende Wrackteile und verkohlte Trümmer des zerstörten Flugzeugs sowie Löschfahrzeuge der Feuerwehr zu sehen.

Airline bittet um Entschuldigung

Jeju Air veröffentlichte im Internet ein Entschuldigungsschreiben. "Wir entschuldigen uns zutiefst bei allen, die von dem Vorfall am Flughafen Muan betroffen sind", schrieb die Airline auf ihrer Webseite. Das Unternehmen bedauere das entstandene Leid und werde alles daran setzen, das Unglück aufzuklären.

Der Flugzeugabsturz ist das erste tödliche Unglück in der Geschichte der 2005 gegründeten Fluggesellschaft Jeju Air, einer der größten Billigfluggesellschaften des Landes. 2007 kam ein von Jeju Air betriebenes Flugzeug vom Typ Bombardier mit 74 Passagieren an Bord aufgrund starker Winde auf dem südlichen Flughafen Busan-Gimhae von der Landebahn ab. Damals wurde ein Dutzend Menschen verletzt.