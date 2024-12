Eine Verletzte nach Automatensprengung in Herrieden

Unbekannte haben gegen 2:30 Uhr in der Nacht in der Sparkassen-Filiale am Marktplatz in Herrieden im Landkreis Ansbach einen Geldautomaten gesprengt. Nach der Sprengung brach in dem Wohnhaus ein Brand aus. Dieser konnte von der Feuerwehr relativ schnell gelöscht werden, wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilte.

Hausbewohnerin erleidet Rauchgasvergiftung

In dem Wohnhaus befand sich zu dem Zeitpunkt laut Polizeiangaben eine Bewohnerin. Die 27-Jährige konnte sich allerdings noch selbst aus dem Haus begeben. Sie erlitt allerdings eine leichte Rauchvergiftung und musste ins Krankenhaus, wie ein Feuerwehrmann dem BR vor Ort mitteilte. Im Einsatz waren demnach rund 120 Feuerwehrleute.

Die Fahndung nach den unbekannten Geldautomatensprengern läuft weiter. Die Polizei sucht mehrere Täter. Sie sollen in einem dunklen Pkw geflüchtet sein. Das Landeskriminalamt ist zu weiteren Untersuchungen am Tatort. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Mehr als 20 Geldautomatensprengungen 2024 in Bayern

Geldautomatensprengungen gibt es mittlerweile häufiger in Bayern: Erst am 9. Dezember hatten unbekannte Täter einen Geldautomaten im unterfränkischen Obernburg im Landkreis MIltenberg gesprengt – der mittlerweile 21. Fall in Bayern in diesem Jahr. 2023 wurden insgesamt 21 Geldautomaten in Bayern gesprengt.