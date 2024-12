Bekannte Masche: Geldautomat in Obernburg gesprengt

Vermutlich organisierte Kriminalität

Der Schaden am Obernburger Geldautomat beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 60.000 Euro. Wie hoch die Beute war, ist noch nicht bekannt. Die Fahndung nach den geflüchteten Tätern war um 6 Uhr zunächst ergebnislos abgebrochen worden. Das LKA geht davon aus, dass hinter der Sprengung eine der organisierten Banden steckt, die in diesem Jahr schon mehrere ähnliche Taten verübt haben und oft von den Niederlanden aus agieren. Allein in Bayern ist es in 2024 bisher der 21. Fall. 2023 waren es im Freistaat ebenfalls 21 Automaten-Sprengungen. Meist gehen sie dabei arbeitsteilig vor, als Kundschafter, Sprengteams und Fluchtfahrer.

Bayern häufig im Fokus

Bayern und speziell Unterfranken stehen dabei oft im Fokus der Täter, wie vor kurzem eine Recherche von Kontrovers gezeigt hat. Die Täter suchen sich Automaten in ländlichen Gegenden, aber immer in der Nähe von Autobahnen, um schnell fliehen zu können. Außerdem, so Experten, seien Geldautomaten in Ländern wie den Niederlanden besser geschützt, etwa durch Farbpatronen, die die Geldscheine bei einem Diebstahl unbrauchbar machten.

Bei einem der größten Prozesse gegen die Geldautomaten-Sprenger standen im Juli 16 Männer in Bamberg vor Gericht. Sie wurden zu Strafen von einem Jahr auf Bewährung bis zu sechst Jahre Haft verurteilt.