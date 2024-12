Drohende Schließung: Wohngruppe kann Zwangsgeld nicht zahlen

Gebäude aus den 70er Jahren

Das St. Josefs Stift ist eine sehr alte Einrichtung, das Gebäude sei seit seiner Gründung 1972 sehr in die Jahre gekommen, so die Sprecherin des St. Josefs Stifts. Der Sanierungsbedarf ist entsprechend hoch. Gleichzeitig sollen die 56 Bewohnerinnen und Bewohner in vier Jahren ohnehin in einen Neubau umziehen – das Konzept sei bereits eingereicht und als innovativ befürwortet. "Wir hoffen auf eine Zusage im Frühling."

Miete reicht nicht für Rücklagen

Die Sprecherin kritisiert die sozialpolitisch angelegte Refinanzierungssystematik, die dem Eigentümer der Gebäude, dem St. Josefs Stift Eisingen e.V., nicht die Möglichkeit gegeben hat, entsprechende Sanierungsrücklagen zu bilden. Die symbolische Miete von einem Euro pro Quadratmeter über die vergangenen Jahrzehnte sei nicht einmal für laufende Instandhaltungsmaßnahmen ausreichend. Das St. Josefs Stift fordert deshalb schon länger die Anpassung der Mietkosten-Refinanzierung an den Mietspiegel.

Kürzlich hat Unterfrankens Bezirkstagspräsident Stefan Funk im Gespräch mit der Main-Post über die steigenden Ausgaben des Bezirkshaushalts gesprochen. Die Zahl, der Menschen, die auf Sozial- und Eingliederungshilfe angewiesen sind, steige rapide, auf aktuell knapp 24.000 in Unterfranken, so Funk. Es müsse gespart werden, etwa an Standards wie Brandschutz.

Neubewertung Anfang 2025 wegen Gesetzesänderung

Möglicherweise wird durch eines Gesetzesänderung der Fall eine neue Richtung erhalten. Das Landratsamt Würzburg antwortet auf Anfrage des BR am Mittwochnachmittag, dass es Anfang 2025 eine Neubewertung der baulichen Gegebenheiten des St. Josefs-Stifts geben wird. Grund dafür sei eine neue Ausführungsverordnung zum Pflege- und Wohnqualitätsgesetz, die zum 1. Januar in Kraft tritt. "Nach abschließender Überprüfung werden wir im neuen Jahr an den Träger des St. Josefs-Stifts herantreten und die nach der neuen Rechtslage – unter Berücksichtigung der individuellen Bedarfe der Menschen mit Behinderung – erforderlichen baulichen Anpassungen besprechen", teilt ein Sprecher des Landratsamts Würzburg mit.