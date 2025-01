Drei-König-Schwimmen bei Würzburg: Gaudi und Training für DLRG

Dicker Neoprenanzug, Handschuhe, Haube, Flossen: Diese Ausrüstung ist für die Schwimmerinnen und Schwimmer lebenswichtig. Etwa 80 Menschen wollen sich beim traditionellen Drei-König-Schwimmen der DLRG in den Main wagen. Der Bezirksverband Unterfranken hat vorab grünes Licht gegeben – und angekündigt, dass das Schwimmen wirklich stattfinden kann.

Zur Facebook-Seite von BR24: Drei-König-Schwimmen bei Würzburg im Video

Absage des Drei-König-Schwimmens im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr war das Event wegen Hochwasser auf dem Main ausgefallen. Das sei in den knapp 40 Jahren etwa drei- bis viermal vorgekommen, sagt Udo Niehaus, der Vorsitzende des DLRG-Bezirksverbands. Laut einer Auflage der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung darf nur geschwommen werden, wenn der Pegel nicht den Wert von 2,70 Meter überschreitet.

Für dieses Jahr war Niehaus im Vorfeld bereits optimistisch - auch wenn der "Härtetest" bei Glatteis oder Sturm zum Jahresbeginn noch kurzfristig hätte abgesagt werden können. Aber: "Die Situation auf dem Main ist bis jetzt ok, es gibt kein Hochwasser. Allerdings ist das Wasser sehr kalt. Ich habe ein gutes Bauchgefühl – es soll ja auch wieder ein bisschen wärmer werden."

DLRG Unterfranken informiert Schwimmer via Whatsapp

"Eine erwartete Luft-Temperatur von zehn Grad zur Mittagszeit, eine Wasser-Temperatur von drei Grad und größtenteils trockenes Wetter sind ideale Bedingungen für das Drei-König-Schwimmen in Würzburg" (sic.), heißt es in der extra gegründeten Whatsapp-Gruppe. Dort hat die DLRG die Schwimmerinnen und Schwimmer tagesaktuell informiert.

"Die Menschen tragen voraussichtlich halbtrockene oder ganz trockene Neoprenanzüge mit einer Dicke von mindestens sieben Millimetern. Es kommt schon mal vor, dass es jemandem zu kalt ist – und er sich von einem der Begleitboote aus dem Wasser holen lässt, aber eher selten", so Niehaus.

Kurze und lange Strecke zur Auswahl

Zur Auswahl stehen eine 2,5 Kilometer und eine 0,5 Kilometer lange Strecke. Um 13.30 Uhr starten die Schwimmerinnen und Schwimmer an der alten Fähre in Randersacker für die lange Distanz. Um 14.00 Uhr geht es am Sander-Weiher im Würzburger Stadtteil Sanderau los – dann auf der kurzen Strecke. Das gemeinsame Ziel ist die Löwenbrücke. Dort steigen die Menschen aus dem Wasser und wärmen sich mit heißem Tee auf. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind etwa eine ganze bzw. eine halbe Stunde im Wasser.

Nicht nur Freizeitsportler am Start

Unter den etwa 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind Menschen, die in der Wasserrettung der verschiedenen Blaulicht-Organisationen tätig sind, neben der DLRG beispielsweise auch vom THW oder der Feuerwehr. Einzelne Sportlerinnen und Sportler sind auch dabei – zum Beispiel Menschen, die tauchen oder Triathlon betreiben.

Etwa acht Begleitboote der DLRG und von anderen Blaulicht-Organisationen sichern die Veranstaltung ab. Mehrere Wasserrettungszüge sind im Einsatz, außerdem Rettungsfahrzeuge, Sanitäter und Sanitäterinnen.

Wichtige Übung für den Ernstfall

Für die Beteiligten ist die Aktion aber mehr als nur eiskalte Gaudi: Sie trainieren auch für den Ernstfall. "Beim Drei-König-Schwimmen üben wir die Befehlsketten und das Zusammenspiel der Rettungskräfte – wie bei einer potentiellen Katastrophe. Wir schauen uns an: Was funktioniert, was funktioniert nicht? So sind wir vorbereitet, wenn wirklich etwas passiert, wie beispielsweise beim Hochwasser im Sommer vergangenen Jahres", erklärt Niehaus.

Wenn die Rettungskräfte bei dieser Veranstaltung eine Person aus dem Wasser ziehen, ist das ähnlich wie bei einem Hochwasser. "Das ist wie bei einer Fußballmannschaft, die muss ihr Teamplay auch trainieren", so Niehaus.