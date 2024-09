Der erste Schnee ist da – Wetterdienst warnt vor Dauerregen

Von wegen Spätsommer: Das Wetter kommt in diesen Tagen mancherorts eher winterlich daher. Der ein oder andere Berggipfel in den Bayerischen Alpen ist mittlerweile weiß. So zeigten Wetterkamera-Livebilder (externer Link) heute Morgen, dass der Herzogstand oberhalb von Kochel- und Walchensee im oberbayerischen Oberland schon "angezuckert" ist. Ebenso wie der Gipfel der Hochries in den Chiemgauer Alpen, auch da liegt jetzt Schnee.

Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee auf über 1.500 Metern

Auf der Zugspitze hat es in der Nacht auf Donnerstag so viel geschneit, dass bereits geräumt werden musste, damit sich die Menschen auf dem Plateau noch gut bewegen können. Auch die höheren Gipfel im Allgäu, wie beispielsweise das Fell- und Nebelhorn bei Oberstdorf, präsentierten sich heute Morgen zum ersten Mal in diesem Herbst winterlich und weiß überzuckert. Über Nacht waren auf den rund 2.000 Meter hohen Gipfeln mehrere Zentimeter Schnee gefallen. Aber auch unterhalb von 2.000 Meter Höhe kamen in Bayern schon erste Flocken runter, vom Brauneck bei Lenggries zum Beispiel (externer Link).

Für die nächsten Tage sagen die Meteorologen noch mehr Schnee voraus: Bis zu 50 Zentimeter können es werden, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD).