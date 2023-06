Artikel mit Video-Inhalten

> BR24 Retro: Das Deutsche Museum wird 120

1903 gegründet, ist das Deutsche Museum in München eines der größten Wissenschafts- und Technikmuseen der Welt. Hier können viele Modelle mit einem Druckknopf in Bewegung gesetzt werden und vermitteln so jedem Besucher ganz persönliche Erlebnisse.