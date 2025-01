Büros, Geschäfte, Apotheken: Einbruchsserie in Viechtach geklärt

Die Polizei hat in Viechtach im niederbayerischen Landkreis Regen offenbar eine Einbruchsserie geklärt. Wie die örtliche Polizeiinspektion mitteilt, wurden drei Männer festgenommen. Einer von ihnen, ein 56-Jähriger, soll für die Taten verantwortlich sein. Es geht um 15 Fälle von Einbruch und Einbruchsversuchen im Stadtgebiet von Viechtach.

Wohnungsdurchsuchung führt zu Diebesgut

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden Polizeikräfte am Donnerstag Diebesgut und weitere Beweismittel. Gegen den 56-Jährigen erging ein daraufhin ein Haftbefehl. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Welche Rolle die anderen beiden Männer spielten und ob die drei für weitere Taten verantwortlich sind, muss jetzt noch ermittelt werden.

Kontrollaktion für mehr Sicherheitsgefühl im Stadtgebiet

Wochenlang hatte die Einbruchsserie die Ermittler in Viechtach beschäftigt. Erst Anfang der Woche hatte die Polizeiinspektion Viechtach eine Aktion gestartet, um das Sicherheitsgefühl im Stadtgebiet zu stärken. Polizistinnen und Polizisten führten Fahrzeugkontrollen im Stadtgebiet durch, die Polizeipräsenz wurde erhöht.

Büros, Geschäfte und Apotheken betroffen

Von 23. Dezember 2024 bis 12. Januar gab es in Geschäftsräume in Viechtach insgesamt 15 Einbrüche und Einbruchsversuche. Betroffen waren Büros, Geschäfte, eine Tierarztpraxis und zwei Apotheken im Stadtgebiet. Dabei erbeuteten der oder die Täter Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe. Der entstandene Sachschaden lag im unteren fünfstelligen Bereich.