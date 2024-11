Bildrechte: stock.adobe.com/Love the wind



26.11.2024, 18:13 Uhr Videobeitrag

BrauBeviale in Nürnberg: Nachhaltig und alkoholfrei Trinken

In Nürnberg trifft sich die Getränkebranche bei der Fachmesse BrauBeviale. Mehr als 950 Aussteller zeigen dabei unter anderem neue Technologien. Die Getränkeindustrie will nachhaltiger werden – und der Trend zum Alkoholfreien Trinken hält an.

Von Inga Pflug