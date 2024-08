Brand in Kräuterfabrik in Abtswind: Brandursache ermittelt

Rund einen Monat nach dem Brand bei "Kräuter Mix" in Abtswind im Landkreis Kitzingen hat die Polizei am Donnerstag erste Ergebnisse zur Brandursache mitgeteilt. Demnach sei der Brand in einer Produktionslinie ausgebrochen und breitete sich dann auf die Halle aus.

Technischer Defekt als Brandursache

Die Polizei ermittelte einen technischen Defekt als Brandursache, Hinweise "auf ein strafbares Verhalten einer Person liegen nicht vor", so steht es in der Mitteilung. Weitere Details gab die Polizei auch auf BR-Nachfrage bisher nicht bekannt.

Brand mit Millionenschaden

Am 8. Juli kam es in dem kräuterverarbeitenden Betrieb "Kräuter Mix" zu einem Brand in einer Produktionshalle. Ein Großaufgebot der Feuerwehren waren mehrere Tage damit beschäftigt, das Feuer zu löschen. Personen kamen bei dem Großbrand nicht zu Schaden.

Die Polizei beging mehrmals den Brandort und ermittelte als Brandursache schließlich einen technischen Defekt. Der Schaden liegt im siebenstelligen Bereich.

Produktion war wohl nicht gefährdet

Das Unternehmen teilte vor kurzem bereits mit, dass eine Kontamination seiner Produkte durch Rauch und Staub ausgeschlossen werden könne. Das hätten Nachweise durch Sachverständige ergeben. Auf den vom Brand nicht betroffenen Anlagen würde die Produktion weiter laufen.

Auf BR-Nachfrage teilt das Unternehmen am Donnerstag mit, dass die Sanierung der Schäden seit einiger Zeit mit einer Fachfirma laufe. Die Planungen für den Wiederaufbau liefen ebenfalls.

Bereits ein Brand im Jahr 2021

Bereits vor drei Jahren hatte es bei dem Unternehmen in Abtswind gebrannt. Damals war lediglich eine Produktionsanlage betroffen gewesen. Im Juli 2024 brach erneut ein Feuer aus: in der neusten Produktionshalle, die im Jahr 2016 eingeweiht worden war.

Nach Unternehmensangaben war der jüngste Brand deutlich größer, als der im Jahr 2021. In der Halle, in der es nun brannte, befanden sich fünf von über 30 Produktionsanlagen von "Kräuter Mix".

Familienunternehmen beliefert die ganze Welt

Bei "Kräuter Mix" in Abtswind werden Kräuter Gemüse und Gewürze luftgetrocknet. Das 1919 gegründete Familienunternehmen hat eigenen Angaben zufolge rund 650 Produkte im Sortiment. Es kauft Rohstoffe in 70 Ländern ein und vertreibt seine Produkte an Kunden in aller Welt. 400 Mitarbeiter arbeiten in Abtswind.