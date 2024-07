Feuer bei Kräuter Mix in Abtswind – Fenster geschlossen halten

Brand bei Kräuter Mix in Abtswind: Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken sind offene Flammen und eine schwarze Rauchsäule von weitem sichtbar gewesen, mittlerweile sei der Brand unter Kontrolle. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. 150 Feuerwehrleute aus zwölf Feuerwehren der Region sind im Einsatz. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher in Würzburg. Unter ihnen sei niemand verletzt worden, zwei Einsatzkräfte erlitten leichte Verletzungen.

Feuerwehr: Fenster und Türen geschlossen halten

Die Feuerwehr bittet die Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen auszuschalten. Das Feuer brach gegen 11.30 Uhr aus. Bereits vor drei Jahren hatte es bei dem Unternehmen gebrannt. Dieses Mal handelt es sich um die neuste Produktionshalle, die im Jahr 2016 eingeweiht worden war.

Bei "Kräuter Mix" in Abtswind werden Kräuter Gemüse und Gewürze luftgetrocknet. Das 1919 gegründete Familienunternehmen hat eigenen Angaben zufolge rund 650 Produkte im Sortiment. Es kauft Rohstoffe in 70 Ländern ein und vertreibt seine Produkte mit 480 Mitarbeitern an Kunden in aller Welt.

