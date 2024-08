Brand in Nittendorf: Hausmeister rettet Kind und wird zum Helden

Juri Kail ist Hausmeister in einem Seniorenheim in Nittendorf im Landkreis Regensburg. Er renoviert gerade ein Zimmer, als er Rauchgeruch wahrnimmt. Er kontrolliert die Brandmeldeanlage des Heims: kein Alarm. Der Hausmeister geht nach draußen und sieht sofort die große Rauchsäule, die über dem brennenden Mehrfamilienhaus – knapp 100 Meter entfernt – steht.

Kail läuft zum Haus, sieht eine Frau im Fenster stehen, die springen möchte. "Da ist mir in den Kopf geschossen, du hast doch eine große Leiter", sagt Kail am Tag nach dem verheerenden Feuer inmitten des Oberpfälzer Marktes.

Hausmeister rettet mit langer Leiter Menschen

Hausmeister Kail rennt zurück zum Seniorenheim, holt die Leiter. Mehrere Passanten helfen ihm, die Leiter aufzustellen und zu sichern. Die Frau kann herunterklettern. Dann bemerkt Kail einen Mann, der ganz ruhig an einem anderen Fenster steht. Er hat ein Kind an seine Brust gedrückt. Die Helfer justieren die Leiter neu. Kail steigt nach oben, andere Menschen halten unten die Leiter. Juri Keil nimmt das Kind an sich und bringt es in Sicherheit. Auch der Mann kann das Haus über die Leiter verlassen. Als sie eine weitere ältere Frau aus dem Haus holen wollten, kommt die Feuerwehr und übernimmt.

Lebensretter: "Schönes Gefühl, etwas tun zu können"

"Wenn es darauf ankommt, dann helfen die Menschen", sagt Kail im BR-Interview am Tag danach. Er will nicht als Held dastehen, viele andere hätten mit ihm geholfen, betont er immer wieder ganz bescheiden. Vor allem sei es schön gewesen, dass er etwas machen konnte und nicht tatenlos zuschauen musste, so der Hausmeister. "Wenn ich die Leiter nicht gehabt hätte, hätte ich auch nichts tun können."