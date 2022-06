Artikel mit Video-Inhalten

#BR24Zeitreise: Günter Behnisch zum 100. Geburtstag

Günter Behnischs Bauwerke waren Ausdruck des demokratischen Bauens. Sie prägten das Bild der Bundesrepublik in der Welt, wie beispielsweise das Olympiagelände in München. Aber auch in Schulen und Sozialwohnungen setzte er seine Bauphilosophie um.