BR24 Retro: Eiszauberer im Lido 1959

Sommer, Sonne und Bella Italia. Wer es aber in diesen Ferien nicht über den Brenner geschafft hat, findet auch in der Eisdiele ums Eck süßen Trost. Mit einem gekühlten, selbstgemachten Spumoni fühlt man sich schon fast wie am Lido in Italien.