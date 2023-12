BR24 Retro: Eisweinlese an Weihnachten 1996

Artikel mit Video-Inhalten Videobeitrag

Eisige Temperaturen braucht es, um Eiswein zu gewinnen. Winzer Anton Nüßlein aus Zeil am Main geht daher auch mal am zweiten Weihnachtsfeiertag in den Weinberg, um den kostbaren Wein zu lesen.