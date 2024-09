Bienen als Hobby: Jeder vierte deutsche Imker lebt in Bayern

Um herauszufinden, welche Gemeinde innerhalb Bayerns die Imkerhauptstadt ist, hat BR24 bei allen Landkreisen und Städten in Bayern nachgefragt. Die Behörden bekommen die Zahlen wiederum von den Veterinärämtern, denn dort muss jede Bienenhaltung laut Bienenseuchenverordnung gemeldet werden. So kann im Falle einer Seuche wie zum Beispiel der Amerikanischen Faulbrut schneller gehandelt werden. Nicht alle Bienenhalterinnen und -halter kommen der Meldepflicht allerdings nach – eine weitere Einschränkung in den Daten.

Imkerhochburgen Salgen und Stiefenhofen

Bei der Betrachtung des Imker-Einwohner-Verhältnisses fällt auf: Eine richtige Imkerregion gibt es nicht. Aber manche Orte stechen dennoch heraus: Salgen, die Gemeinde, in der der Bio-Imker Josef Strobel, lebt, zum Beispiel. Auf die rund 1.500 Einwohnerinnen und Einwohner kommen 29 Imkerinnen und Imker. Das liege unter anderem am örtlichen Imkerverein, mit vielen aktiven Mitgliedern wie ihm selbst. "Klar, wenn jemand was macht und sich Zeit nimmt, gibt’s auch mehr Interesse", sagt der Imker. Er zeigt seine Bienenvölker zum Beispiel auch Schulklassen und Kindergartengruppen. Für den jüngsten "Boom" ist laut Josef Strobel aber auch tatsächlich ein gewachsenes Interesse der Gesellschaft an den Bienen und der Natur im Allgemeinen verantwortlich.

Eine höhere Imker-Dichte als in Salgen gibt es nur noch in Stiefenhofen in Schwaben. Auf die rund 2.000 Einwohnerinnen und Einwohner kommen hier 42 gemeldete Bienenhalterinnen und -halter. Dort ist die Zahl unter anderem auf das in Bayern staatlich geförderte "Imkern auf Probe" zurückzuführen. Dabei nimmt ein erfahrener Imker oder eine erfahrene Imkerin einen Anfänger unter seine Fittiche. Eine Einschränkung in den Daten: Nicht immer wohnen die Imker in den Gemeinden, sondern haben nur dort ihre Bienenstöcke aufgestellt.

Die meisten registrierten Imker insgesamt gibt es in der Landeshauptstadt München – circa 1.500.