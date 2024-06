Bergwanderer im Chiemgau tödlich verunglückt

Nach einem Sturz bei einer Bergwanderung ist ein 74 Jahre alter Mann gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am 1.594 Meter hohen Streicher bei Inzell (Landkreis Traunstein) zusammen mit einem Bergkameraden unterwegs gewesen.

Mann stirbt im Krankenhaus

Weil es regnete, kehrten die beiden schon vor dem Gipfel um. Als sie eine Felsplatte überquerten, stürzte der 74-Jährige rund 30 Meter ab. Dabei prallte er mit dem Kopf gegen einen Baum.

Sein Begleiter leistete sofort Erste Hilfe. Anschließend wurde der Mann mit dem Helikopter in ein Klinikum gebracht, wo er in der Nacht an seinen starken Verletzungen verstarb. Laut der Polizei waren die Männer sehr erfahren und gut ausgerüstet. Der Knappensteig, auf dem die Männer unterwegs waren, gilt als mittelschwerer Weg.

Tödlicher Sturz auch auf der Zugspitze

Mitte der Woche war bereits ein toter Bergsteiger auf der Zugspitze geborgen worden. Der 34-Jährige war vermutlich von einem Gipfelklettersteig in die Tiefe gestürzt und noch rund einhundert Meter auf dem Schnee talabwärts gerutscht.

Bergretter warnen, das Wetter in hohen Lagen gerade im Frühsommer nicht zu unterschätzen. Auch wenn die Temperaturen im Tal zum Teil mild sind, kann in hohen Lagen noch Schnee liegen. Deswegen sollten sich Wanderer vor einer Tour genau über das Wetter in den Bergen informieren.