Chaos beim EM-Fanfest in München: Das ist alles schief gegangen

Zwei Tage vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft haben zahlreiche Fans am Mittwochabend auf der Münchner Theresienwiese nicht nur schon einmal das Jubeln, sondern auch das Klagen geübt. Das EM-Fanfest konnte mit Auftritten hochkarätiger Stars wie Ed Sheeran oder Nelly Furtado überzeugen, fiel aber in Sachen Organisation durch – und das, obwohl weitaus weniger Gäste kamen, als der Veranstalter im Vorfeld kalkuliert hatte.

Wie viele Fans es letztlich genau es waren, darüber herrscht Uneinigkeit. Während ein Sprecher des Veranstalters 60.000 Zuschauer meldete, zählte die Polizei kurz vor dem Auftritt von Ed Sheeran, dem Höhepunkt der Show, nur 45.000 Fans. Es sei aber durchaus möglich, dass noch weitere nachgekommen seien und man dann "inklusive der Zaungäste" auf 60.000 komme, sagte eine Polizeisprecherin.

AC/DC machte wohl Konkurrenz - Fanfest-Resttickets stark reduziert

Ursprünglich war Euro 2024-Fanfest in München für 90.000 Gäste ausgelegt. Die Veranstalter hatten ihre Erwartungen vor dem Event schon deutlich zurückgeschraubt. "90.000 waren der erste Planstand, das Gelände wurde in der Zwischenzeit angepasst", sagte ein Sprecher der FKP Scorpio Konzertproduktionen kurz vor dem Fanfest. Im Rahmen eines "Flash Sales" wurde noch Anfang der Woche das Restkontingent der Fanfest-Tickets stark reduziert verkauft.

Womöglich machten auch AC/DC Konkurrenz, die parallel am Mittwochabend im Münchner Olympiastadion auftraten.

Zu hoher Andrang: Teuerste Ticketzone vorzeitig geschlossen

Der Andrang auf das Fanfest-Gelände auf der Münchner Theresienwiese war dennoch hoch. So musste bereits am Mittwochnachmittag der Bereich direkt vor der Bühne vorzeitig geschlossen werden. Für Tickets in der sogenannten Zone A mit dem uneingeschränkten Blick auf die Bühne hatten die Fans im Vorfeld regulär mehr als 110 Euro gezahlt.

Die übrigen Konzertbesucher mit Zone A-Tickets wurden schließlich in den niederpreisigeren Bereichen verteilt. Eine Konzertbesucherin zeigt sich gegenüber BR-Reporter Max Gilbert frustriert: "Die Leute haben sehr, sehr viel Geld bezahlt, um jetzt am Rand zu stehen (...). Jetzt ist der Veranstalter in der Pflicht, (...) er hat die Situation offensichtlich massiv unterschätzt, was die Masse der Leute anbelangt".