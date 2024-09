BMW-Embleme in einer Produktionshalle im BMW-Werk Dingolfing (Symbolbild)

26.09.2024

Bei BMW in Dingolfing stehen erneut die Bänder still

Nachdem das BMW-Werk in Dingolfing bereits vor zwei Wochen die Autoproduktion unterbrochen hatte, steht nun erneut ein Produktionsstopp an. Ab Freitag werden die Bänder in Europas größtem BMW-Werk stillstehen. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Von Philip Kuntschner