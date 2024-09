Bedrohte Kiebitze - So können Landwirte die Vögel schützen

Kiebitze sind bedroht, weshalb der Kiebitz Vogel des Jahres 2024 ist. Der Naturschutzbund Deutschland wählt jedes Jahr eine Vogelart aus, die aus seiner Sicht besondere Aufmerksamkeit verdient. Damit der Kiebitz bei uns in Bayern leben kann, braucht es viel Engagement, besonders von denen, die täglich in der Natur arbeiten: den Landwirten. Heuer hat der Landesbund für Vogel- und Naturschutz Höfe ausgezeichnet, die sich für den Kiebitz einsetzen (externer link). Einer davon liegt in Mertingen, im Landkreis Donau-Ries.

Später mähen: damit Kiebitze Küken aufziehen können

Landwirtin Anna-Maria Bissinger betreibt den Hof gemeinsam mit ihrer Familie. Er liegt direkt am Mertinger Ried und nahe der Schmutter. Der Kiebitz und auch der Brachvogel spielen in der täglichen Arbeit auf dem Hof eine wichtige Rolle. Immer wieder heißt es, Rücksicht nehmen auf den schwarz-weißen Vogel mit Federhaube. "Auf den Wiesen ist es eigentlich relativ einfach", sagt sie: "Wir mähen einfach später. Und somit kann der Kiebitz seine Jungvögel aufziehen und die werden dann flügge. Und wenn die dann schon so weit sind, können sie flüchten und wir können dann ganz normal unser Heu machen." Vom Staat gibt’s dafür eine Entschädigung, sprich einen Ausgleich, weil die Landwirte die Fläche nicht komplett nutzen können.