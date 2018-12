Bayern und seine Originale: Die Landmaschinen-Händler

Wenn sich der Betrachter in den Hallen der beiden umschaut, weiß er nicht so genau, was ist jetzt älter? Die Maschinen oder die beiden Brüder Karl und Jakob Dietrich aus Neustadt an der Donau? Wer den beiden zuhört und zuschaut, mag durchaus an Walter Matthau und Jack Lemmon erinnert werden, auch so ein unwiderstehliches Paar.

Altes Eisen - immer noch schön

"Also für mich ist das wie ein Bild von Picasso. Weil das ist ja eigentlich kein reales klares Bild, sondern man kann so viel hineininterpretieren. Und das gleiche Gefühl habe ich bin ich, wenn ich das anschaue." Karl Dietrich

"Wie ein Bild von Picasso" - Karl Dietrichs Blick ruht auf den alten Maschinen mit den klangvollen Namen. Hier ein roter Allgaier-Porsche, dort ein grüner Deutz, ein Eicher Puma und weiter hinten noch so ein Schätzchen, ein Claas-Mähdrescher, Baujahr '65. Bei dem hatte sich die Firma Claas einmal versucht, einen eigenen Motor zu bauen. Wer weiß das noch?