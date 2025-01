Bayern, Thüringen und Sachsen wollen enger zusammenarbeiten

Einig sind sich die Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) aus Bayern, Mario Voigt (CDU) aus Thüringen und Michael Kretschmer (CDU) aus Sachsen darüber, dass es ein klares Bekenntnis der kommenden Bundesregierung zum ländlichen Raum geben müsse. Die Netzabdeckung zu verbessern, die Krankenhausversorgung und die Verkehrsanbindung zu stärken, seien die großen Ziele.

Voigt: Drei Freistaaten in Berlin nicht zu überhören

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt begrüßte die beschlossene Kooperation. Er sei dankbar, dass sein Amtskollege Markus Söder nach Kronach geladen hat. "Wenn drei Freistaaten mit einer Stimme sprechen, wird das in Berlin nicht zu überhören sein", sagte Voigt. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht die Zusammenarbeit der Freistaaten heute wichtiger denn je.

Alle Bahnanbindungen elektrifizieren

Die Kooperation sieht den Ausbau und die Elektrifizierung aller grenzüberschreitenden Bahnstrecken nach Tschechien und Polen vor. Es müssten Vereinbarungen mit beiden Ländern getroffen und eine Finanzierung durch den Bund, notfalls auch außerhalb des Bundesverkehrswegeplans, geschaffen werden, so Markus Söder. Die Ministerpräsidenten sprechen sich dafür aus, die Franken-Sachsen-Magistrale, die Werrabahn und den Franken-Thüringen-Express weiter auszubauen.

Kauf deutscher E-Autos unterstützen

Die drei Freistaaten bildeten einen wesentlichen Teil des wirtschaftlichen Rückgrats Deutschlands, ist in der Vereinbarung der Ministerpräsidenten zu lesen. Allein in der Automobilbranche seien in den drei Bundesländern rund 350.000 Menschen beschäftigt.

Kretschmer, Voigt und Söder wollen Fördermodelle unterstützen, die den Kauf von in Deutschland produzierten Elektrofahrzeugen erleichtern. Statt eines pauschalen Verbrenner-Verbots müsse der Fokus auf technologische Innovation und Technologieoffenheit gelegt werden, so Markus Söder.

Weiterer Austausch geplant

Es sei das erste Mal, dass sich die drei Ministerpräsidenten aus Bayern, Thüringen und Sachsen treffen und eine Kooperation unterzeichnen, betonte Ministerpräsident Söder. Künftig solle es weitere Treffen geben, mit dem Ziel, ein Signal nach Berlin zu schicken. Auch streben die drei Freistaaten einen verstärkten Austausch mit den östlichen Anrainerstaaten an. Hier gehe es um wirtschaftliche, kulturelle und sicherheitspolitische Themen.