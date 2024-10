Bau der Ochsenkopf-Südbahn in der Schlussphase

Die Bauarbeiten an der Ochsenkopf-Südbahn liegen gut im Zeitplan. Der anvisierte Eröffnungstermin zum 6. Dezember könne wohl eingehalten werden. Das erklärte Betriebsleiter Andreas Schreyer am Donnerstag gegenüber BR24.

50-stündiger Probebetrieb am Ochsenkopf

Das Tragseil für die neue Kabinenbahn auf dem 1.024 Meter hohen Ochsenkopf sei eingehängt, ebenso wie die 21 Kabinen. Derzeit laufen die letzten Prüfungen des Montagezustandes, erläutert Projektleiter Ralf Dieterle von der Seilbahnbau-Firma Leitner.

In der kommenden Woche werde ein 50-stündiger Probebetrieb beginnen, bei dem die Bahn unter Volllast laufen werde. Dazu werden die Kabinen mit Ballast beschwert, um so die Beladung mit zehn Personen zu simulieren. Dabei werden sämtliche Brems- und Sicherheitseinrichtungen getestet, so Dieterle weiter. Für den 11. November ist dann die Abnahme der neuen Seilbahn durch den TÜV vorgesehen.

Neue Gondeln: Fahrräder können mitgenommen werden

Parallel dazu laufen die Bauarbeiten an den neuen Berg- und Talstationen. Diese gehen schneller voran als beim Bau der Nordbahn im vergangenen Jahr, da das Wetter günstiger gewesen sei und im Gegensatz zur Nordbahn keine Mittelstation neu errichtet werden musste. Neu bei der Südbahn, die von Fleckl aus auf den Ochsenkopf führt, ist ein Mitnahmesystem für Fahrräder, das außen an den Kabinen angebracht ist.

Auch die Talstation ist neu gebaut worden. Neben der Liftanlage steht die Garage für die bis zu 25 Kabinen, sowie eine neue Halle für die Pistenraupe. Auch die neu angelegten Parkplätze unterhalb der Talstation sind nahezu fertiggestellt. Der Neubau der Ochsenkopf-Südbahn wird mit rund 14,7 Millionen Euro veranschlagt. Gestartet worden war er Ende Februar, als mit den Abrissarbeiten der alten Sesselbahn begonnen wurde.

Neue Bahn auf der Nordseite im Dezember 2023 eröffnet

Die neue Kabinenbahn an der Nordseite war im Dezember 2023 in Betrieb genommen worden. Sie war im veranschlagten Zeit- und Kostenplan geblieben und wurde innerhalb von neun Monaten fertiggestellt. Bei der offiziellen Eröffnung der Bahn hatte Landrat Florian Wiedemann (FW) von einem Kraftakt und einem Mammutprojekt gesprochen.

Anstelle des Doppelsesselliftes fährt auf der Nordseite seitdem eine Kabinenbahn mit 40 Gondeln, die Platz für jeweils zehn Personen bieten, in knapp sieben Minuten zum Gipfel. Die Kabinenbahn soll ganzjährig pro Stunde rund 1.600 Personen barrierefrei auf den Berg transportieren können.