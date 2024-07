Allmächd! Ochsenkopf-Seilbahn im "Waltraud & Mariechen"-Look

Selfie-Alarm und großes Schaulaufen an der Seilbahn am Ochsenkopf. "Waltraud & Mariechen" haben jetzt ihre eigenen zwei Gondel-Kabinen in Bischofsgrün. Das lassen sich die Fürther Komödianten Volker Heißmann und Martin Rassau natürlich nicht nehmen und erscheinen im bekannten Damenkostüm zur feuchtfröhlichen Einweihung. Mit Sekt duschen die beiden die frisch folierten "Waltraud & Mariechen-Gondeln". Sehr zur Freude der vielen Fans, die zur Einweihung an die Talstation-Nord gekommen sind. "Ich wollt immer Gondeln in Venedig, aber Bischofsgrün is a schee!", meint "Mariechen".

Gondel-Sketch bei "Fastnacht in Franken"

Hintergrund der lustigen Fahrbahnkabinen ist ein rund 15-minütiger Auftritt in der BR-Sendung "Fastnacht in Franken" im Februar. Waltraud und Mariechen erzählen dabei, im Skilift sitzend, unter anderem von ihren winterlichen Urlaubsabenteuern. Die Mainfrankensäle in Veitshöchheim tobten. Die Touristikprofis vom Fichtelgebirge erkennen Kultcharakter. Die Idee von den ganz speziellen Gondeln in Bischofsgrün ist geboren und schon bald in die Tat umgesetzt.

Hör-Spaß mit dem Smartphone per QR-Code

Wer in die "Waltraud & Mariechen-Gondel“ einsteigt, bekommt diese auch zu hören. Per QR-Code ertönen die Stimmen der beiden im amüsanten Dialog über das Smartphone. Mit Fürther Humor geht es dann rauf mit der Gondel zum Hausberg. Wilhelm Zapf von der Kur- und Touristinfo Bischofsgrün spricht von perfekten Aushängeschildern für die Region. Deswegen wurden Volker Heißmann und Martin Rassau auch am Vorabend zu Ehrenbotschaftern von Bischofsgrün ernannt. "Solche Gondeln gibt es nur bei uns, das ist wichtig für uns und lockt Gäste an!", freut sich Wilhelm Zapf von der Touristinfo Bischofsgrün.

Im Fichtelgebirge fürs BR Fernsehen unterwegs

Die Fürther Spaßvögel sind im Fichtelgebirge nicht nur beliebt, sondern drehen dort auch einen Film für "Heißmann und Rassau unterwegs". In der Folge, die voraussichtlich Anfang kommenden Jahres im BR Fernsehen ausgestrahlt wird, gehen "Waltraud & Mariechen" unter anderem der Frage nach, ob der Hype um sie beide im Fichtelgebirge tatsächlich so groß ist. Eine rasante Fahrt mit der Sommerrodelbahn steht dabei ebenso auf dem Programm, wie ein Besuch am bekannten Asenturm hoch über Bischofsgrün.

Das Fichtelgebirge schon als Kind mit Eltern besucht

Heißmann und Rassau fühlen sich geehrt ob ihrer neuen Positionierung im Fichtelgebirge. Vor allem "Waltraud" Martin Rassau hat schon als Kind viel Zeit mit seinen Eltern auf Wanderungen im Fichtelgebirge verbracht. Insofern passe das schon gut, dass jetzt hier auch Gondeln mit den fränkischen Gesichtern auf und abfahren würden, so der Fürther im bekannten Zebra-Kleid. "Das Fichtelgebirge ist unsere Heimat, der Ochsenkopf sind die Alpen von Nürnberg/Fürth", betont Rassau.

Der Seilbahn am Ochsenkopf, jetzt mit den neuen Gondeln, ist täglich von 9 bis 17 Uhr in Betrieb.