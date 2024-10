Fotos machen wie ein Star: Die Selfie-Galerie in Bayreuth

"Noch einmal die Bälle hochwerfen", ruft Sean Wuttke seiner Kollegin Lisa Zeitler zu. Sie sitzt in einem Bällebad und wühlt lachend in den transparenten Bällen, die wie Schaumbläschen aussehen. "Klick" - ein weiteres Foto ist im Kasten. Beim nächsten "Klick" sitzt Sean neben Lisa im Bällebad und hält das Handy am ausgestreckten Arm für ein Selfie mit ihr. In der Selfie Point Gallery warten mehr als 30 Fotosets und Hintergründe auf jeden, der Spaß am Experimentieren mit Handy, Kamera und verschiedenen Posen hat.

30 Kulissen von edel bis romantisch

Die Kulissen hat sich die Fotografin und Betreiberin der Selfie-Point Gallery, Tatjana Tröck-Rinas, größtenteils selbst überlegt. Auf einer Fläche von 130 Quadratmetern konnte sie sich austoben und ihre Ideen umsetzen. Es gibt kaum eine freie und ungenutzte Fläche im ersten Stock des Industriegebäudes, das sie angemietet hat. Auch Praktikantinnen und Praktikanten von der Fachoberschule (FOS) in Bayreuth durften einzelne Hintergründe selbstständig gestalten – zum Beispiel "Berlin", eine Art Graffito mit S-Bahn.

In einem Nebenraum sind übergroße Engelsflügel, umrahmt von einer Lichterkette, an der Wand angebracht, in einer Nische glitzern Disco-Kugeln. Ein Laufsteg wie bei "Germany’s next Topmodel" ragt in den Raum, daneben lehnt ein altes Fahrrad in einer Ecke mit Italien-Tapete. Ein blühender Kirschbaum berührt mit seinen Zweigen eine alte Holzschaukel - jede Kulisse hat ihre ganz eigene Atmosphäre, von romantisch bis cool, elegant bis spooky.

Fotos für die Insta-Story

Nach einer Stunde haben Lisa und Sean mehr als 100 Fotos geknipst. "Es hat super viel Spaß gemacht", schwärmt Sean. "Man fühlt sich in diesen Boxen mal wie ein Rockstar oder wird wieder zum Kind, kann abschalten und am Ende hat man auch noch tolle Fotos."

"Wir haben die Zeit total vergessen", ergänzt Lisa und betrachtet die Bilder auf ihrem Smartphone: "Daraus mache ich eine Insta-Story und eine Fotogalerie." "Ich könnte mir vorstellen, Lisa zu Weihnachten eine Kaffeetasse mit ihrem Foto zu schenken oder ein T-Shirt", grinst Sean, als Lisa außer Hörweite ist.

Die Selfie Point Gallery kann mit oder ohne Termin besucht werden. Wer einen Junggesellenabschied, ein Mädelstreffen oder einen Betriebsausflug hierher machen möchte, melde sich besser an, empfiehlt die Fotografin. Beim Abschied schiebt sie noch einen Vorhang zur Seite. Dahinter kommt eine nicht ganz fertige Kulisse zum Vorschein: Ein stilisierter Heißluftballon mit Korb für einen weiteren täuschend echten Foto-Moment.