Ein Bär im Allgäu? Soldaten melden Sichtung

Bundeswehrsoldaten haben in der vergangenen Nacht im Ostallgäu womöglich einen Bären gesichtet. Aufnahmen des Tieres liegen nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) allerdings nicht vor. Die Umgebung werde nun auf entsprechende Spuren geprüft. Genauere Angaben dazu, wo der Bär gesehen worden sein soll, machte das Landesamt nicht.

"Keine Essensreste und keinen Müll zurücklassen"

Die Behörde empfiehlt Nutztierhaltern in der Region, ihre Tiere nachts im Stall unterzubringen und Herden zu schützen. Also etwa durch den Einsatz von Zäunen und Hunden.

Die Bevölkerung vor Ort und Touristen werden gebeten, "die Verhaltensregeln im Umgang mit Wildtieren zu beachten" und in der freien Natur aufmerksam und vorsichtig zu sein. Bei einem Wanderausflug sollten beispielsweise keine Essensreste und kein Müll zurückgelassen werden.

Im Oberallgäu wurde bereits ein Bär nachgewiesen

In Bayern werden immer wieder Hinweise auf einen Bären gemeldet. Vergangenes Jahr wurde im Oberallgäu bereits ein Tier fotografiert. Daraufhin hatte die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller in einem Schreiben an ihren Parteifreund, Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler), die Gründung einer bewaffneten bayerischen Braunbärenbereitschaft verlangt. Auf den Vorschlag reagierte das Umweltministerium zurückhaltend.

Baier-Müller hatte auch angeregt, den von 2007 stammenden bayerischen Braunbären-Managementplan dringend zu überarbeiten. Im Jahr zuvor war damals der berühmte "Problembär" Bruno im Freistaat erschossen worden.

Laut dem Bärenmonitoring des Landesamtes wurde nach 2006 erst 2019 wieder ein Bär in Bayern nachgewiesen, für das Jahr 2023 lagen 13 Nachweise in verschiedenen Landkreisen vor.