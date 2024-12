1.000 Ladungen am Tag: So kommen Weihnachtsgeschenke nach Bayern

Bis zu 40 Tonnen Gewicht

Neben dem Zug hat sich schon ein Lkw mit leerem Auflieger positioniert – beim Aufsetzen wird es besonders knapp. "Da brauche ich den Lkw-Fahrer, denn da sehe ich das Loch für den Zapfen nicht", sagt Vujnović. Die Zapfen bilden die Verbindung zwischen dem Lkw und den bis zu 40 Tonnen schweren Containern. Weil der Kranführer die Zapfen nicht perfekt sieht, braucht er Anweisungen des Lkw-Fahrers am Boden. In wenigen Sekunden wechselt der tonnenschwere Container so von der Schiene auf die Straße.

Zugverbindungen in alle Richtungen – sogar nach Fernost

Damit das alles reibungslos funktioniert, arbeiten am Umschlagbahnhof in München-Riem knapp 100 Personen an sechs Tagen in der Woche im Schichtbetrieb. Die Züge fahren von hier unter anderem nach Italien, Slowenien, in die Niederlande – sogar eine Verbindung bis nach China gibt es. Die Güter können so den größten Teil ihres Weges auf der Schiene transportiert werden. Nur für die letzten Kilometer werden sie hier auf Lkw verladen und in Bayern ausgeliefert.