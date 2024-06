Dixieklos für Anwohner: Hochwasser überlastet Abwassersysteme

Wenn sie ein dringendes Bedürfnis haben, dann müssen die Anwohner im Friedberger Ortsteil St. Afra momentan vor die Tür gehen. Dort steht, in regelmäßigen Abständen vor jeder zweiten Hofausfahrt, seit kurzem eine blau-weiße Chemie-Toilette. "Wir heißen jetzt 'Sankt Dixie'", schmunzelt Anwohnerin Alexandra Hrabak, die das Not-Klo mit Humor nimmt.

Die Anwohner sollen Abwasser sparen so gut es geht

Seit Sonntag stehen die Plastikboxen wie an einer Perlenschnur aufgereiht, denn seither ist das Abwassersystem der Stadt durch das Hochwasser durcheinander geraten. "Wir dürfen auch nicht mehr duschen, sollen das Geschirr nur noch in der Schüssel spülen und das Wasser dann draußen in den Garten gießen", erklärt Hrabek. Die Stadt sah sich zu der Anordnung gezwungen, so ein Sprecher, um das Abwassersystem der Kommune nicht zu überlasten. Bis mindestens Donnerstag müssen die Anwohner von St. Afra und auch im Ortsteil Stätzling daher fürs große und kleine Geschäft vor die Tür.

Während die einen es "maximal unangenehm" finden und sich lieber per Expresspost eine Campingtoilette kommen lassen, nehmen es andere gelassen. "Ich bin froh darum", meint eine ältere Dame und eine andere Frau sagt "das erinnert mich an die Musikfestivals früher". Zum Duschen können die Betroffenen die Anlagen in der Sporthalle nutzen, außerdem gibt es Duschcontainer.

Große Tankwagen leiten das Wasser um

In anderen Kommunen gibt es ebenfalls zunehmend Probleme mit dem Abwasser. Auch in der benachbarten Gemeinde Kissing sind die Bürger aufgerufen, aufs Duschen, Spülen und Wäschewaschen vorerst zu verzichten (EXTERNER LINK). Dort sind zudem große Tankwagen im Einsatz, die das Brauchwasser aus dem Kanal abpumpen und in den Schmutzwasserkanal ablassen, so Bürgermeister Reinhard Gürtner zum BR. Unklar sei, so Gürtner, wie die Maßnahme noch nötig sei. Sicherheitshalber habe aber auch er bereits 25 Chemietoiletten geordert – für alle Fälle.