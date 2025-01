Aiwanger will AfD "das politische Futter entziehen"

Freie Wähler setzen auf Direktmandate

Mit seiner laut Aiwanger vernünftigen Politik will der Spitzenkandidat der Freien Wähler bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 überzeugen. Denn "das bodenständige, das mittelständische, das ländliche Element" und "der gesunde Menschenverstand", den die Freien Wähler verkörpern würden, fehle in Berlin bisher. Bei der letzten Bundestagswahl holten die Freien Wähler bundesweit 2,4 Prozent der Stimmen und auch in aktuellen Umfragen liegen sie in einem ähnlichen Bereich. Deswegen setzt die Partei insbesondere darauf, mit drei Direktmandaten in den Bundestag einzuziehen. "Das ist der Weg und den streben wir an. Hubert Aiwanger würde dann auch nach Berlin gehen – denn im Bundestag habe er, wie er sagt, einen noch größeren Hebel für seine Heimat."