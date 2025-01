Israel-Hamas-Deal: Die ersten drei Geiseln sind frei

Gonen, Damari und Steinbrecher von Hamas entführt

Damari, eine israelisch-britische Staatsbürgerin, wurde demnach am 7. Oktober 2023 aus ihrem Haus im Kibbuz Kfar Aza von den Islamisten in den Gazastreifen verschleppt. Die 28-Jährige wurde bei ihrer Entführung vor 15 Monaten angeschossen. Auch Doron Steinbrecher, eine 31-jährige Tierarzthelferin, wurde bei dem Hamas-Überfall auf Kfar Aza verschleppt. Romi Gonen wurde beim Angriff auf das Nova-Musikfestival als Geisel in den Gazastreifen entführt.

Neben Kfar Aza und dem Nova-Musikfestival überfielen die Hamas-Kämpfer und mit ihr verbündete militante Palästinensergruppen am 7. Oktober 2023 zahlreiche weitere Orte im Süden Israels, wo sie Hunderte Gräueltaten an Zivilisten verübten, darunter Frauen und Kinder. Bei dem beispiellosen Großangriff, mit dem die Hamas den Krieg im Gazastreifen auslöste, wurden israelischen Angaben zufolge 1.210 Menschen getötet, 251 Geiseln wurden in den Gazastreifen verschleppt. Israel reagierte mit Angriffen auf die Hamas, bei denen nach palästinensischen Angaben mehr als 46.700 Menschen getötet wurden. Hilfsorganisationen zufolge sind ein Drittel davon Kinder.

Austausch von Geiseln gegen inhaftierte Palästinenser

Israel und die Hamas hatten sich vor wenigen Tagen unter Vermittlung Katars, Ägyptens und den USA auf eine Waffenruhe von zunächst 42 Tagen geeinigt. In der Zeit sollen 33 der 97 im Gazastreifen verbliebenen israelischen Geiseln gegen 1.904 inhaftierte Palästinenser ausgetauscht werden.

Die erste Phase des Abkommens sieht auch eine schnelle Verbesserung der Versorgung mit Lebensmitteln für die mehr als zwei Millionen Bewohner in Gaza vor, von denen nach UN-Angaben 90 Prozent unter Hunger leiden. Zudem muss sich die israelische Armee aus Bevölkerungszentren im Gazastreifen zurückziehen.

Erste Lastwagen mit Hilfsgütern angekommen

Die ersten Lastwagen mit Hilfsgütern trafen Minuten nach Inkrafttreten der Feuerpause ein, erklärte der kommissarische Leiter des UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten (Ocha), Jonathan Whittall, am Sonntag im Onlinedienst X. "In den letzten Tagen haben die humanitären Partner große Anstrengungen unternommen, um die Hilfsgüter zu verladen und die Verteilung der Hilfsgüter im gesamten Gazastreifen vorzubereiten", fügte er hinzu. Das UN-Welternährungsprogramm (WFP) teilte mit, erste Lastwagen mit Hilfsgütern seien über die Grenzübergänge Kerem Schalom und Eres in den Gazastreifen gefahren.

Mit Informationen von AFP und dpa