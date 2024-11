Airbus Helicopters liefert ersten Hubschrauber an die Bundeswehr

Pistorius setzt auf Marktverfügbarkeit statt auf "Goldstandards"

Für das Hubschrauber-Werk in Donauwörth sind die 62 Hubschrauber ein großer Auftrag. Zum Vergleich: In dem Werk werden pro Jahr insgesamt rund 120 Hubschrauber produziert. In der Luftfahrt sind die Zeiträume zwischen Bestellung und Auslieferung neuer Maschinen oft lang. Pistorius stellt fest, es dürfe keine "Goldstandards" mehr geben. Wichtiger seien Marktverfügbarkeit und Verlässlichkeit bei der Produktion.

Erste Früchte des Sondervermögens

Das Sondervermögen nehme durch die Auslieferung der ersten Hubschrauber Form an. Es käme in "harter Währung" zu den Soldatinnen und Soldaten, so Pistorius. Es gebe keine Zweifel, Putin wolle eine neue Weltordnung, "hierfür müssten wir uns aufstellen", so der Verteidigungsminister weiter. Die Bundeswehr müsse schnell und umfassend versorgt werden können, auch in Krisenzeiten und im Krieg.

"Leichter Kampfhubschrauber" für die Bundeswehr

Der H145M ist ein sogenannter Multirollen-Hubschrauber. Das heißt, er kann für verschiedene Einsätze verwendet und laut Airbus innerhalb kürzester Zeit entsprechend umgerüstet werden. Mit einer Winde lassen sich zum Beispiel Spezialkräfte der Bundeswehr aus dem Hubschrauber abseilen. Der Helikopter lasse sich aber auch so umbauen, dass im inneren Platz für eine Trage mit Verletzten ist. Für den Kampfeinsatz lässt sich der Hubschrauber unter anderem mit einem Maschinengewehr ausstatten, das pro Minute 3.000 Schuss abfeuert.

Die Hubschrauber vom Typ H145 gehören zu den Bestsellern des Hubschrauberherstellers Airbus Helicopters in Donauwörth. Sie werden auch in der zivilen Luftfahrt eingesetzt.