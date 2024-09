A3-Ausbau bei Regensburg: Verkehrsbehinderungen erwartet

Autofahrer und Reisende auf der A3 bei Regensburg müssen an mehreren Wochenenden mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilt, wird der Lärmschutzbelag eingebaut. Vier Wochenenden setzt die Autobahn GmbH für die Bauarbeiten an. Es sind die letzten Schritte im sechsspurigen Ausbau der A3 bei Regensburg.

Darauf müssen Autofahrer achten

Am Freitagabend beginnt Teil eins der Arbeiten. Sie enden voraussichtlich am frühen Montagmorgen. Zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Universität und Regensburg-Ost fallen in Fahrtrichtung Passau zwei Fahrstreifen weg. Der verbleibende Fahrstreifen wird auf der Gegenfahrbahn geführt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Nürnberg ist damit auf zwei Fahrspuren begrenzt. Höchstgeschwindigkeit ist 60 km/h. Für Lkw, Busse und Fahrzeuge mit Anhängern gilt Überholverbot.

Außerdem gibt es Teilsperrungen: An der Anschlussstelle Regensburg-Burgweinting sind in Fahrtrichtung Passau die Ausfahrt und Einfahrt gesperrt. Verkehrsteilnehmende, die aus Nürnberg kommen und hier die Autobahn verlassen wollen, nutzen die Ersatzausfahrt an der Anschlussstelle Regensburg-Universität oder die Umleitung über die Franz-Josef-Strauß-Allee zur Anschlussstelle Regensburg-Burgweinting.

Für Auffahrten in Fahrtrichtung Passau gibt es die Umleitung U65 über die Landshuter Straße, den Odessa-Ring und die Max-Planck-Straße zur Anschlussstelle Regensburg-Ost.

Bauarbeiten dauern vier Wochenenden lang

Eine detaillierte Umleitungskarte gibt es auf der Projektwebsite zum Download. Wenn das Wetter mitspielt, wird der Einbau des Lärmschutzbelags an den Wochenenden 27. bis 30. September, 11. bis 14. Oktober und 18. bis 21. Oktober fortgesetzt.

Ursprünglich wären der Einbau des Lärmschutzbelags schon vergangenes Wochenende gestartet, doch wegen der schlechten Wetterprognose und des vielen Regens letzte Woche wurden die Asphaltarbeiten verschoben. Sie seien laut Autobahn GmbH sehr witterungsabhängig.

Die Dimension des Projekts

Der sechsstreifige Ausbau der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Rosenhof ist rund 15 Kilometer lang und hat im Februar 2018 begonnen. Die Arbeiten sollen im Oktober 2024 abgeschlossen sein. Der Bund investiert rund 290 Millionen Euro, so die Autobahn GmbH des Bundes. Rund 70.000 Fahrzeuge sind täglich auf dem Autobahnabschnitt unterwegs – Tendenz steigend. Insgesamt mussten während des Ausbaus 16 Brücken neu gebaut werden.