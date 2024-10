A3-Ausbau Regensburg: Endspurt nach Zeitplan

Zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Rosenhof wird momentan der Lärmschutzbelag eingebaut - die letzten Schritte beim sechsstreifigen Ausbau der A3 bei Regensburg. Das hat Sperrungen von Fahrspuren und Anschlussstellen zur Folge. Wer hier unterwegs ist, muss mehr Zeit einplanen. Zwei der vier Wochenenden, die für den Einbau angesetzt sind, sind vorüber. Am Wochenende vom 11. bis 14. Oktober geht es von Freitagabend bis Montagmorgen mit dem dritten Bauabschnitt weiter.

Geschwindigkeitsbeschränkung und weniger Fahrstreifen

Das dritte Einbauwochenende für den Lärmschutzbelag beginnt am Freitag, dem 11. Oktober um 19.30 Uhr. Bis Montag, 5 Uhr (oder vielleicht auch nur bis zum späten Sonntagabend wie bislang) ist zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Regensburg-Universität nur ein Fahrstreifen in Richtung Passau befahrbar, zwei Fahrstreifen bleiben in Richtung Nürnberg offen. Es gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. In Fahrtrichtung Passau sind an der Anschlussstelle Regensburg-Universität die Einfahrt und die Ausfahrt gesperrt, am Autobahnkreuz Regensburg sind die Überfahrten von der A93 auf die A3 in Richtung Passau zu.

Verkehrsbehinderungen auch wegen U21-Länderspiel

Hinzukommt am Freitagabend das U21-Länderspiel im Jahnstadion in Regensburg. Die deutsche U21 trifft in der Qualifikation zur Europameisterschaft ab 18 Uhr auf das Team aus Bulgarien. Zusammen mit den Baustellen auf der angrenzenden A3 kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Polizei rechnet auch in der Stadt mit erheblichen Behinderungen.

Viertes Einbauwochenende: Ab 18. Oktober

Das vierte Einbauwochenende für den Lärmschutzbelag ist von Freitag, 18. Oktober bis Montag, 21. Oktober angesetzt, mit den selben Uhrzeiten. Zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und Regensburg-Universität führt dann nur ein Fahrstreifen in Richtung Nürnberg, zwei Fahrstreifen gibt es in Richtung Passau. In Fahrtrichtung Nürnberg sind an der Anschlussstelle Regensburg-Universität die Einfahrt und die Ausfahrt gesperrt. Am Autobahnkreuz Regensburg ist die Überfahrt von der A3 aus Passau kommend auf die A93 in Richtung Hof nicht möglich. Am Autobahnkreuz ist außerdem die Überfahrt von der A3 aus Passau kommend auf die A93 in Richtung München gesperrt. Es gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h sowie ein Überholverbot für Laster, Busse und Fahrzeuge mit Anhängern.

Witterungsbedingte Verschiebungen möglich

Der Einbau des Lärmschutzbelags auf der A3 ist allerdings sehr witterungsabhängig. Die Entscheidung, ob die Arbeiten jeweils stattfinden, wird mit Blick auf die Wettervorhersage entschieden.

Den Terminplan und eine detaillierte Umleitungskarte gibt es auf der Projektwebsite [externer Link] zum Download.

Arbeiten gingen schneller voran

Im ersten und zweiten Bauabschnitt wurden nach Fräsarbeiten tausende Tonnen Lärmschutzbelag eingebaut. Nach dessen Aushärtung wurden die weißen Straßenmarkierungen aufgebracht. Die Arbeiten konnten an beiden Wochenenden schneller als geplant abgeschlossen werden. Am Sonntagabend floss der Verkehr jeweils schon wieder auf dem neuen Lärmschutzbelag.

Die Dimension des Projekts

Der sechsstreifige Ausbau der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Rosenhof ist rund 15 Kilometer lang und hat im Februar 2018 begonnen. Die Arbeiten sollen im Oktober 2024 abgeschlossen sein. Der Bund investiert rund 290 Millionen Euro, so die Autobahn GmbH des Bundes. Rund 70.000 Fahrzeuge sind täglich auf dem Autobahnabschnitt unterwegs – Tendenz steigend. Insgesamt mussten während des Ausbaus 16 Brücken neu gebaut werden.