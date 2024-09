Spuren des Heiligen Wolfgang: Neuer Pilgerweg nach Regensburg

💡 Wolfgang von Regensburg

Bischof Wolfgang setze in seiner Zeit in Regensburg mehrere Reformen durch. Er stimmte der Abtrennung böhmischer Gebiete des Bistums Regensburg zu und ermöglichte so die Gründung des Bistums Prag. In Regensburg selbst trennte er das Kloster St. Emmeram vom Diözesanverband ab. Bis dahin war der Bischof immer auch Abt von St. Emmeram. Bischof Wolfgang gründete eine Domschule mit Chor, aus dem die heutigen Regensburger Domspatzen hervorgingen.

In Regensburg war er nach Bistumsangaben sehr beliebt. Er war demnach ein Förderer des geistlichen Lebens, soll ein bescheidenes Mönchsleben geführt und die Armen unterstützt haben, indem er in Hungerszeiten die Kornvorräte des Bischofs öffnete. Wolfgang starb am 31. Oktober 994 bei einer Reise zu auswärtigen Besitzungen des Bistums im oberösterreichischen Pupping. 1052 wurde er von Papst Leo IX. heiliggesprochen.