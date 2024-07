75 Jahre BR: Die Jubiläumswoche in Oberfranken

Sieben Jubiläumswochen in sieben Regierungsbezirken: Dazu lädt der BR anlässlich seines 75-jährigen Bestehens unter dem Jubiläumsmotto "BayeRn schreibt sich mit BR!" ein. Zwischen dem 30. Juni und 7. Juli ist Oberfranken an der Reihe. Der nördlichste Bezirk trumpft dabei zum Beispiel mit einem Konzert in einem spektakulären Keller, zauberhaften Liedern, leckeren Spezialitäten, einer tiefsinnigen Tatort-Kommissarin und wahnsinnig gut erfundenen Geschichten auf. Der BR feiert Oberfranken: im BR Fernsehen, im Radio und live vor Ort.

Promi-Pate für Oberfranken: David Saam

David Saam ist ein fränkischer Tausendsassa, der es liebt, Musik mit und unter Menschen zu machen. Als Akkordeonist und Sänger tritt er unter anderem mit den Gruppen "Boxgalopp", der "Kapelle Rohrfrei" und dem "Kellerkommando" auf – mal in Schulturnhallen, mal in Wirtschaften, mal auf Konzertbühnen. Hören kann man den Autor seit 2010 auch als Moderator im Team der BR Volksmusik. Die Reihe "Fei Fränggisch" mag David Saam besonders, denn darin darf er die Herkunft von fränkischen Wörtern erklären, so wie "Saamala". "Das ist ein Mensch, der ein bisschen langsam ist", grinst der oberfränkische Promi-Pate, Autor und musikalische Mundart-Botschafter.

"Kellerkommando" im schönsten Keller Lichtenbergs

"Kultur on Tour" heißt es am Montag, 1. Juli, um 19 Uhr beim ersten Veranstaltungs-Höhepunkt der Woche: Der BR präsentiert David Saam und sein "Kellerkommando" auf einer der spektakulärsten Bühnen in ganz Oberfranken: im neuen Konzertsaal der internationalen Musikbegegnungsstätte Haus Marteau in Lichtenberg mit seinen bis zu 13 Meter langen, ineinanderlaufenden Granitspitzen, die für eine außergewöhnliche Akustik sorgen. Wo normalerweise Abschlusskonzerte von Meisterkursen stattfinden, serviert "Kellerkommando" freche fränkische Texte und Hymnen zum Mitsingen.

Sommerlicher Festivalzauber bei "Lieder auf Banz"

Die malerische Silhouette von Kloster Banz bei Bad Staffelstein im Hintergrund, stimmgewaltige Sängerinnen und Sänger auf der Bühne und tausende Fans beim Picknick auf der Klosterwiese – all das steht für "Lieder auf Banz". Am 6. und 7. Juli lockt das größte Festival deutschsprachiger Liedermacher, das der BR seit vielen Jahren exklusiv überträgt, wieder nach Oberfranken. In diesem Jahr sorgen Alin Coen, Claudia Koreck, Dreiviertelblut, Keimzeit, Gisbert von Knyphausen, Pizzeria & Jaus und Pippo Pollina für melancholische, rockige und kabarettistische Töne. Werner Schmidbauer moderiert das Open-Air-Festival.

Wer nicht live dabei sein kann: Das BR Fernsehen zeigt am 12. August ab 22.45 Uhr eine zweistündige Zusammenfassung des Programms. Am 25. August sendet Bayern2 in "radioMitschnitt aus Franken" 20.03 Uhr musikalische Höhepunkte zum Nachhören.

Der BR beim "Tag der Franken" in Wunsiedel

Der "Tag der Franken" am 7. Juli in Wunsiedel im Fichtelgebirge bildet eine weitere Kulisse für die Jubiläumsfeierlichkeiten des BR in Oberfranken. Zwischen mehreren Bühnen wird das BR-Eventmobil vor Ort sein und ein abwechslungsreiches Programm mit Gesprächen, Spielen, Talks, Musik und Kulinarik bieten. BR-Moderator Markus Balek führt durch den Tag, der unter dem Schwerpunkt "Dialekt" steht. Als Talkgast ist auch Promi-Pate David Saam mit dabei. Er wird außerdem zusammen mit seinen Kollegen Res Richter und Katja Lachmann auf der Eventbühne echt Fränkisch aufspielen.

Was können die Besucher beim Tag der Franken in Wunsiedel noch vom BR erwarten? Leckeres! Denn die fränkische "Wir in Bayern"-Köchin Diana Burkel kocht live in ihrer Showküche Spezialitäten aus Oberfranken. Tiefgründiges: Schauspielerin Eli Wasserscheid (Franken-Tatort) plaudert auf der Bühne in einer Aufzeichnung für "Eins zu Eins. Der Talk" von Bayern 2 mit Moderatorin Anja Scheifinger über ihre oberfränkische Heimat und neue Projekte. Fachkundiges: Weitere Gäste in Wunsiedel sind Heimat-Schriftsteller Fitzgerald Kusz, der oberfränkische Bezirksheimatpfleger Prof. Dr. Günter Dippold und die beiden BR-Korrespondenten, die jedes Fleckchen des Fichtelgebirges in- und auswendig kennen: Anne Axmann und Christoph Röder.

Schwerpunkt Oberfranken in vielen Sendungen

Die Region Oberfranken ist in der Jubiläumswoche in den BR-Programmen stark vertreten. Am 30. Juni beispielsweise wird die Publikums-Diskussionssendung "Sonntags um 11" in BR24 Radio live aus dem BR-Studio Bayreuth gesendet. Das aktuelle Thema: "Zukunftspläne für Bayreuth: Können unsere Innenstädte so attraktiver werden?". Zu Gast ist Marcel Auermann, Gesamt-Chefredakteur der Verlagsgruppe Hof, Coburg, Suhl und Bayreuth (HCSB). Hörerinnen und Hörer sind eingeladen, telefonisch mitzudiskutieren.

Auch das Magazin "Wir in Bayern" im BR Fernsehen hat täglich Themen aus Oberfranken im Angebot, ebenso die BAYERN 3 Frühaufdreher – wo es von Montag bis Freitag immer um 8.10 Uhr ein Oberfranken-Spezial in der Rubrik "Wirklich wahr oder wahnsinnig gut erfunden?" gibt. Ob "Mittags in Franken" auf Bayern 1 von 12 Uhr bis 13 Uhr oder die Frankenschau aktuell, täglich um 17.30 Uhr im BR Fernsehen: Oberfranken spielt in der Jubiläumswoche eine Hauptrolle querbeet durch das Programm des Bayerischen Rundfunks.

Der BR in Oberfranken: Bassd scho!

Der Bayerische Rundfunk ist in Oberfranken sehr präsent und gut aufgestellt. Korrespondentenbüros befinden sich in Bamberg, Coburg, Marktredwitz im Fichtelgebirge, Hof und in Bayreuth. Insgesamt neun Korrespondentinnen und Korrespondenten schwärmen in der Region aus, um spannende Themen und Menschen aufzuspüren und Oberfranken in den Programmen des Bayerischen Rundfunks umfangreich, spannend, mal liebevoll, mal kritisch darzustellen. Unterstützt werden sie von Mediengestaltern, Reporterinnen, Nachrichtenredakteuren und Disponentinnen.

75 Jahre Bayerischer Rundfunk in Oberfranken: Herzlichen Glückwunsch!