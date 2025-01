70 Jahre Goggomobil – das Autowunder aus Niederbayern

Es läuft und läuft und läuft, das kleine seegrüne Goggomobil von Bert Füchsl in Landau an der Isar. Auch die frostigen Temperaturen können dem 70 Jahre alten Auto nichts anhaben. Es springt trotz der Kälte -anders als manch modernere Gefährte - sofort an und los geht’s. Bert Füchsl nimmt uns im Cockpit mit auf eine Rundreise um Landau. "Das Anspringen ist kein Problem, eine frische Batterie ist halt wichtig. Benzin im Tank und Luft in den Reifen, dann geht das Goggo immer", sagt der Goggofahrer voller Stolz am Steuer.

Goggo als Familienmitglied

"Das Auto ist ein Familienmitglied bei uns", erzählt Füchsl, "meine Kinder sind mit dem Auto groß geworden. Wir haben das Auto 30 Jahre, das hat einen festen Platz bei uns." Als es 1955 produziert wurde, kostete das Goggomobil von Bert Füchsl knapp 3.000 D-Mark. Der geschätzte Wert aktuell gut 15.000 Euro. Das Fahrzeug steht heute noch tipptopp da.

Eines der erfolgreichsten Autos der 1950er-Jahre

Vor 70 Jahren lief das erste Goggomobil in Dingolfing von den Fließbändern. Es wurde nach dem VW Käfer das erfolgreichste Auto in der Nachkriegszeit der 1950er-Jahre in Deutschland. Und das Goggo von Bert Füchsl stammt tatsächlich noch aus der allerersten Baureihe von 1955. Die nackten Zahlen: 13,6 PS, 74 km/h Höchstgeschwindigkeit und ein Verbrauch von 5 bis 6 Litern Benzin-Öl-Gemisch auf 100 Kilometern. Heute ist das Goggo mehr als ein Auto – es ist ein Mythos auf vier Rädern.

Landmaschinenfabrikant mit Vision

Der Landmaschinenfabrikant Hans Glas ließ nach dem Zweiten Weltkrieg einen Motorroller aus Italien kaufen und von seinen Konstrukteuren ein ähnliches Modell nachbauen und produzieren. Schnell erkannte der Fabrikant Anfang der 50er-Jahre die Zeichen. Später wies er die Konstrukteure Karl Dompert und seinen Sohn Andreas Glas an, dem Roller vier Räder zu verpassen – und ein Dach. So wurde aus dem Roller ein Auto.

Am 19. Januar 1955 lief das erste Goggomobil in Dingolfing vom Band. Unter dem Motto "Von München bis Kiel – Lösung klar: Goggomobil" verkauften sich die Kleinstwagen aus Niederbayern gut. Der Zigarre rauchende Familienunternehmer schockierte die großen Autohersteller mit seinem Verkaufserfolg. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" widmete dem Autowunder aus Niederbayern die Titelgeschichte. Knapp 300.000 Goggomobile wurden bis zum Ende der 1960er-Jahre verkauft. Aus dem einstigen Armenhaus Niederbayern mit hohen Arbeitslosenzahlen wurde dank des Goggomobils eine Industrieregion.

Goggomobil bleibt einziges Erfolgsmodell der Firma Glas

Doch das Goggomobil blieb der einzig wirkliche Verkaufsschlager der Firma Glas. Spätere Modelle feierten zwar wie das Goggomobil Erfolge im Rennsport und überraschten mit technischen Neuheiten, die Verkaufserfolge aber blieben aus. Das Familienunternehmen Glas war dann einfach zu klein für das Haifischbecken der internationalen Autokonzerne und so verkaufte die Familie im November 1966 ihre Firma an BMW.

Der Autohersteller mit Hauptsitz in München baute das Goggo sogar noch kurze Zeit weiter, profitierte in der Folgezeit aber vor allem vom Knowhow und dem Fleiß der Glas-Mitarbeiter im neuen Werk Dingolfing. Viele Landwirte in Niederbayern haben in den 1960er- und 70er-Jahren ihre zu kleinen Bauernhöfe aufgegeben und gingen "zur BMW". Heute steht in der niederbayerischen Stadt das größte BMW-Werk Europas.

Noch rund 2.500 Goggos weltweit auf der Straße

Das Goggo, auch "Westentaschen-Ferrari" oder "Floh mit Auspuff" genannt, wurde schon in den 80er-Jahren zum Sammlerobjekt. Und so rollt und rollt und rollt es bis heute. Etwa 2.500 Goggos sind noch immer weltweit auf der Straße, die Ersatzteilversorgung ist bis heute gesichert.

Dingolfing feiert 70-jähriges Jubiläum

Das Goggomobil hat seinerzeit Maßstäbe gesetzt. An Pfingsten wird das Jubiläum vom 6. bis 9. Juni 2025 von der "Goggo- und Glasfahrergemeinschaft" in Dingolfing groß gefeiert – mit vielen alten Glas-Autos und der Verlosung eines frisch restaurierten Goggomobils. Lose zum Preis von fünf Euro gibt es schon jetzt, der Erlös geht an soziale Einrichtungen.